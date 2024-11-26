日夜都繽紛｜免費參觀新光戲院後台　李居明 、謝雪心講粵劇趣聞

十八區日夜都繽紛活動一浪接一浪，東區民政處聯同區議會下月舉辦多場活動推廣粵劇，包括粵劇晚會、參觀工作坊、粵劇演員分享會及劇院開放日。參加者可免費參觀新光戲院後台重地、電影院，近距離觀摩粵劇化妝等，更邀得李居明 、謝雪心等粵劇及文化界人士，講述粵劇趣聞軼事，了解粵劇文化。



東區民政處聯同區議會下月舉辦多場活動推廣粵劇，包括粵劇晚會、參觀工作坊、粵劇演員分享會及劇院開放日。

（一）粵劇晚會

由享譽藝壇的御玲瓏粵劇團一連兩晚分別演出不同的經典名劇，包括《蝶影紅梨記》 及《紫釵記》 ，弘揚中國戲曲文化。

日期：2024年12月11、12日

時間：19:30 - 22:30

地點：新光戲院大劇場

門票：免費（需報名抽籤 ，憑票入場）

東區民政處聯同區議會下月舉辦多場活動推廣粵劇，包括粵劇晚會、參觀工作坊、粵劇演員分享會及劇院開放日。

（二）粵劇工作坊

由導賞員帶領參觀劇院後台重地、電影院、懷舊展覽等地方；並透過互動工作坊近距離觀摩粵劇化妝、戲服穿戴 、樂器、功架等示範，更有機會學習用道具 ，如耍馬鞭、舞長綢扇等， 領略粵劇藝術。

日期：2024年12月16、17、19日

時間：11:00 - 12:30

地點：新光戲院大劇場

門票：免費（需報名抽籤 ，憑票入場）

東區民政處聯同區議會下月舉辦多場活動推廣粵劇，包括粵劇晚會、參觀工作坊、粵劇演員分享會及劇院開放日。

（三）粵劇分享會

邀請粵劇界及文化界人士擔任嘉賓講者，包括李居明 、謝雪心 、廖國森 、鄭雅琪講述粵劇趣聞軼事，讓參加者了解粵劇文化，喚起對新光戲院的集體回憶。

日期：2024年12月18日

時間：11:00 - 12:30

地點：新光數碼戲院

門票：免費（需報名抽籤 ，憑票入場）

東區民政處聯同區議會下月舉辦多場活動推廣粵劇，包括粵劇晚會、參觀工作坊、粵劇演員分享會及劇院開放日。

（四）劇院開放日

新光戲院將開放大堂、數碼戲院、懷舊展覽、大劇院舞台等地方讓市民自由參觀；在指定時段將設有兩場導賞活動，讓參加者了解粵劇文化的點滴，見證新光戲院的歷史。

日期：2025年1月20日

時間：10:00 – 13:00

地點：新光戲院

門票：毋須門票或預約，免費入場；導賞活動即場參加，名額有限，額滿即止。