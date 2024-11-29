日夜都繽紛丨12.1土瓜灣海濱無人機表演 九龍城寨、熊貓做主題
撰文：潘耀昇
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政府「日夜都繽紛」活動一浪接一浪，12月1日土瓜灣海心公園二期將舉行無人機表演，以九龍城寨、熊貓做主題，歷時15分鐘。同月亦在啟德舉辦「寵運會」讓毛孩放電，並有「至hit運動體驗日」讓大家體驗劍擊和足球的樂趣！整個12月將聯同九龍城商戶提供食買玩優惠。
九龍城12月四場日夜都繽紛活動，由九龍社團聯會九龍城地區委員會、九龍城民政事務處、九龍城區議會主辦，打頭炮的是黃埔海濱無人機表演，以九龍城寨、啟德機場、啟德體育園、熊貓為主題，一共14幕，詳情如下：
《無人機匯演》
日期：12月1日（星期日）
時間：19:00 - 19:30
地點：土瓜灣海心公園二期
區議會文件提到，無人機匯演其中一個目的是與街坊慶祝大熊貓的到來，並迎接明年即將開幕的區內新地標啟德體育園，以及由粵港澳三地聯合舉辦的第十五屆全國運動會。
搶先睇！十四幕無人機圖案：
《至hit運動體驗日》
日期：12月14日（星期六）
時間：12:00 - 18:00
地點：九龍城廣場中庭
《寵運會》
日期：12月22日（星期日）
時間：12:00 - 18:00
地點：啟德車站廣場
活動內容包括寵物市集及寵物競技比賽等，希望向區內外市民宣傳啟德發展區是「人寵共融」的社區，吸引更多市民和遊客到訪。
九龍城商戶提供折扣優惠
九龍社團聯會聯同多名九龍城區議員與區內多個商戶接洽，鼓勵他們向市民和遊客提供折扣優惠，推廣九龍城區食、買、玩的好去處，期望透過活動，加強宣傳區內特色商舖、小街飲食文化等， 吸引市民和遊客到九龍城消費遊玩，探索被知名雜誌評選爲全球最型格社區之一的九龍城區。
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