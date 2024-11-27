簡樸房｜違者罰款最多30萬元　梁文廣倡最低罰款高於業主獲利租金

規管劏房的「簡樸房」最低標準詳情今日（27日）出爐，除了早前公布的面積不能少於8平方米，亦要求樓底最少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井、「黑廁」要通風、設獨立水電錶等，違者最高罰款30萬元及監禁3年。



房委會資助房屋小組委員會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣歡迎簡樸房訂立的標準，認為可令劏房市場回歸更人道、安全的環境。他認為局方提出的罰則合理、有力，不過建議最低罰款應高於業主獲利租金。



A4聯盟立法會議員梁文廣歡迎簡樸房訂立的標準。（馮子健攝）

梁文廣促設專組助房屋局執法 最低罰款應較租金高

梁文廣表示劏房的屋宇結構標準、消防安全，本身由不同部門負責，建議政府設立專責組，讓不同部門包括差餉署、屋宇署、消防處都可以協助房屋局執法及驗證。

最低罰款方面，梁文廣希望制定準則，即最低罰款要較業主的劏房總租金高，例如業主有5間劏房各收取月租1萬元，總收入則為每月5萬元，罰款則不能低於5萬元。他認為劏房租管執法要做好，就不會出現迫遷，同時公營房屋要確保如期落成，即使居民因為舉報業主而搬走，都有地方居住。

民建聯立法會議員鄭泳舜（馮子健攝）

鄭泳舜：罰則輕重可探討 過往劏房租管判罰僅幾百、幾千元

民建聯立法會議員鄭泳舜指，公眾諮詢期即將展開，歡迎各團體積極表達意見。他引述近期有說法指，制訂簡樸房標準會令業主逼走租客，鄭認為做法不應該，強調劏房已經納入租管條例，不能隨意趕走租客。

罰則方面，鄭泳舜認為可以探討，過往劏房租管對業主判罰僅得幾百、幾千元，認為阻嚇力度不足。此外，他認為最劣質的劏房要優先取締。