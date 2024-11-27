簡樸房｜八大標準一文看清！至少86呎　黑廁通風　窗勿向圍封天井

為取締不合格劏房而推出的「簡樸房」，訂下八大標準要求業主或二房東遵守，違者最高罰款30萬元及監禁3年。標準包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井、「黑廁」要通風、設獨立水電錶、通往「簡樸房」的室內走廊的至少0.75米闊等。《香港01》疏理「簡樸房」最低標準，一文看清！



最快明年登記「簡樸房」認證

「簡樸房」規管草案目標2025年獲立法會通過，最快同年第四季開始登記，為期一年至一年半，之後對不合標準劏房執法，首要針對沒登記又沒認證的單位。至於登記合標準的單位，有12至24個月寬限期改建成為「簡樸房」。

施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。（資料圖片/盧翊銘攝）

「簡樸房」認證有效期5年 出租不合格單位最高囚3年

「簡樸房」認證有效期建議為5年，之後須每5年提交專業人士核證的報告，仍符合標準才可延續認證出租。

為加強阻嚇作用，將針對以下違規行為訂立罰則：

（一）出租沒獲認證為「簡樸房」的分間單位

（二）出租獲認證的「簡樸房」後被發現未符合最低標準

違者最高罰款30萬元及監禁3年，業主和「二房東」都須負上刑事責任。如在登記制度下，提供虛假資料或作出虛假陳述，可能會被罰款1萬元及監禁3個月。受執法行動影響的劏房戶不會因此獲提早編配公屋單位，以免造成不公。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。（資料圖片/盧翊銘攝）

當局為「簡樸房」訂下八大標準要求業主或二房東遵守。

（一）樓面至少86呎

「簡樸房」樓面面積最少為8平方米，即約86平方呎。基本上可放置單人床或「碌架床」、有獨立廁所、通風窗戶和基本起居空間。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

（二）樓底至少2.3米

「簡樸房」由樓面量度至天花板最少要有2.3米，而由樓面量度至任何橫樑的底面最少2米，以杜絕「閣樓房」、「樹屋」等不適切居所，同時已考慮單位普遍需舖設實心地台以豎設排水渠。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

（三）走廊闊度符合消防安全

每間「簡樸房」內均應設有獨立火警偵測器。除單梯樓宇外，「簡樸房」須可通往至少兩條出口樓梯、出口路線淨高度至少2米。「簡樸房」須以耐火分隔牆分隔大廈的逃生途徑／出口樓梯等。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

若「簡樸房」保留單位原有入口的防火門，通往「簡樸房」的室內走廊的淨闊度至少要有0.75米。「簡樸房」的分隔牆及室內走廊兩旁的牆壁須為實心牆，並由樓面伸延至天花 板，以滿足防煙要求，而「簡樸房」的入口門須為自掩防煙門。

若「簡樸房」單位原有入口的防火門被拆除或被不符合耐火時效的門代替，通往「簡樸房」的室內走廊的淨闊度須不少於1.05米。「簡樸房」的分隔牆、室內走廊兩旁的牆壁及「簡樸房」的入口門，須具有不少於一小時的耐火時效，並屬具防煙效能的自掩防火門。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

（四）間隔牆、地台符合荷載標準

劏房單位一般涉及用磚建造的非承重間隔牆，或鋪設實心地台以加厚樓板，工程必須符合 《建築物條例》（第 123 章）所訂的樓宇荷載標準，不可令樓宇結構負荷超重，並須按照「小型工程監管制度」委聘專業人士或註冊承建商設計及監督工程。

簡樸房｜「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

（五）至少一扇窗非面向圍封天井

「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等，而非面向四邊圍封的天井。「簡樸房」亦須提供設有人工照明系統及每小時換氣不少於5次的機械通風設施，並須使用室外空氣作換氣。

簡樸房｜圖為不合標準的「簡樸房」窗戶，面向四邊圍封的天井。（立法會文件）

（六）住戶專用獨立廁所 「黑廁」要通風

為提供衛生的居住環境，每個「簡樸房」須設有獨立廁所，供住戶專用之餘，亦要與居住空間和廚房分開，可透過間隔牆及門分隔，間隔須由地面伸延至天花板。 廁所須妥善鋪設防水層並與廚房分開，確保不會滲水至下層單位。廁所亦不可建在露台和外廊。

為提供衛生的居住環境，每個「簡樸房」須設有獨立廁所。（社協提供）

若「簡樸房」的廁所為「黑廁」，須設照明系統及每小時換氣不少於5次的機械通風設施，須使用室外空氣作換氣。該廁所亦須設有永久通風設施接達露天地方，例如設於廁所門並連接有窗居住空間的百葉板窗。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

（七）不應有明火煮食

不會強制要求每個「簡樸房」設有廚房，「簡樸房」及其所在單位內的公共地方，亦不應設有明火煮食裝置，減低火警風險。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

如需明火煮食，「簡樸房」須設有防火門等獨立圍封廚房，符合防火要求及耐火時效不少於半小時。若沒有廚房，「簡樸房」須在廁所外附設一個供水點和水盆，並在附近位置妥善鋪設防水層，避免住戶使用廁所準備食物和清洗餐具。

（八）獨立水電錶

為確保「簡樸房」戶不會被濫收水電費，每個「簡樸房」須安裝由水務署提供的獨立水錶及電力公司提供的獨立電錶，讓住戶可以按水電費單付費。