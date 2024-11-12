過渡房｜不適切居所戶申請上限增至8成　議員：助迎簡樸房規管

隨著首批簡約公屋明年起陸續入伙，房屋局長何永賢日前在社交媒體表示，過渡性房屋的乙類租戶比例、即居於不適切住房而輪候公屋少於三年以上的人，可上調至最多80%。立法會房屋事務委員會委員梁文廣今早（12日）在電台表示，調整比例能令簡約公屋和過渡性房屋有更好分工，並迎接日後「簡樸房」規管，為部分未輪候公屋3年的被取締劏房戶去向「打底」，以及居住床位籠屋的單身基層。



立法會房屋事務委員會委員梁文廣。（資料圖片/陳葦慈攝）

現時的過渡性房屋設兩類申請，其中甲類是指輪候公屋不少於三年人士；乙類則居於不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年以上的家庭的人士。



過渡性房屋甲乙類申請比例原本為80:20，何永賢日前表示，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，當中9個為50:50，3個為60:40；而在特定情況下，更會將過渡性房屋的甲乙比例再下調至20:80。

立法會房屋事務委員會委員梁文廣今早（12日）接受電台訪問，他認為，調整幅度是好的方向，能令簡約公屋和過渡性房屋有更好分工，增加審批靈活度，但同時須保留一定數量甲類比例。他指首季簡約公屋明年入伙，按入住條件，屆時將與過渡性房屋的甲類基本上完全重疊。他續道，據他了解，大部分過渡性房屋申請者，亦已申請簡約公屋。

「簡樸房」落實後 被取締劏房戶有

他又表示，調整比例有助迎接日後「簡樸房」政策實施時，為被取締劏房戶的過渡性房屋需求「打底」，例如部分輪候公屋未夠三年的劏房戶。他又稱，除了劏房戶，部分居住於床位籠屋的單身基層，亦有申請乙類過渡性房屋的需求。

對於單身長者輪候公屋年期縮減至3年半，他認為隨著當局加強打擊濫用公屋，收回了較多面積較小單位，加上新發展區公屋逐漸落成，因此輪候期得以縮減。