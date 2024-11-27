133億追加撥款三讀通過　今審議不足5分鐘　1議員發言16人缺席

立法會今天（27日）三讀通過近133億元的政府開支追加撥款，涉及公務員加薪、注資創新及科技基金等。草案由恢復二讀至三讀通過，歷時不足5分鐘，期間工聯會梁子穎一人發言。三讀不記名表決，共16名議員不在席。



11月27日，立法會三讀通過近133億元的政府開支追加撥款。（直播截圖）

133億追加撥款用於公務員加薪等

三讀通過的近133億元追加撥款，主要用於上個財政年度政府服務開支，包括向創新及科技基金注資、應付公務員加薪，以及支付「中小企融資擔保計劃」及「定期展覽獎勵計劃」在內的額外現金流 ，共24個開支總目。

11月27日，立法會三讀通過近133億元的政府開支追加撥款。工聯會立法會議員梁子穎一人發言。（直播截圖）

一名議員發言

草案今天恢復二讀，發言的議員有工聯會梁子穎一人。他表達對追加撥款的支持，形容用於公務員加薪有必要性，全程約一分鐘。其後，草案三讀通過，今審議不足5分鐘。

11月27日，立法會三讀通過近133億元的政府開支追加撥款。（直播截圖）

16名議員缺席

三讀以不記名方式表決。根據立法會直播片段，立法會主席梁君彥按慣例不投票，其餘出席的72名議員均舉手投贊成票；不在席的共16名議員，分別是鄧飛、吳傑莊、陳月明、何敬康、謝偉俊、霍啟剛、廖長江、馬逢國、田北辰、郭偉强、狄志遠、李世榮、陳克勤、陳祖恒、林健鋒。