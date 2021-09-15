立法會3分鐘批1,730億元追加撥款　通過修例懲罰無故缺席議員

立法會今天（15日）恢復二讀及三讀《2021年立法會（紀律制裁及遙距會議） （雜項修訂）條例草案》，賦權立法會向「行為不檢議員」和「缺席議員」施加財政處分，並容許在特殊情況下採用視像會議形式舉行立法會會議或其他委員會會議，《草案》在無反對的情況下舉手通過。

另外，立法會恢復二讀及三讀《追加撥款（2020-2021年度）條例草案》，以3分20秒完成相關程序，通過就政府在2020至2021財政年度所提供的各項服務，從政府一般收入追加撥款1730億元。



立法會以3分20秒通過，就政府申請追加撥款1730億元。（資料圖片）

李家超：修規懲罰心懷不軌之人

內會主席、民建聯主席李慧琼發言時指，《議事規則》最初設計是用於一般情況，形容是一種有言在先的君子協定，惟過去一段時間，有議員鑽空子、巧言令色濫用程序，響之不絕的點人數鐘聲打斷正常發言程序，拖延惠民法案，令市民忍無可忍。

李慧琼又稱，製造流會、不開會的議員須負上責任，不少市民也認同有關說法，形容「打工仔唔返工都要扣人工啦」，又指向議員施加財政處分，在其他國家議會也不罕見。李慧琼指，本立法年度已先後兩次修改《議事規則》和《內務守則》，大會即將審議第三批修規建議，冀立法會可更有序履行憲制職能。

政務司司長李家超發言指，政府一直重視行政立法關係及尊重立法會的職權，過去有用心不良、損壞香港利益的議員在立法會及委員會肆意「拉布」拖延會議，認為修訂可進一步確保立法會的運作更符合履行憲制職能、更有效及更具效率，減少濫用議事程序，懲罰心懷不軌、處心積累阻止議會運作的人。

李家超又指，容許遙控召開會議，可確保立法會在公眾安全受威脅等特殊情況下照常開會，又指修改《議事規則》印證行政立法可透過良性互動，共同推展符合公眾利益的措施。

以3分20秒通過1,730億元追加撥款

另外，立法會以3分20秒通過政府追加撥款1,730億元的申請，期間會議廳傳出電話響聲，花費20秒處理。《草案》追加的1,730億元，其中1,321億元用於「應付向防疫抗疫基金注資的額外現金流」、78.5億元用於「推出百分百擔保個人特惠貸款計劃所需的現金流」。