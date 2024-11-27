經民聯促研究青年宿舍約滿退一半租金　助儲蓄上車首期

經民聯今日（27日）發表青年發展研究報告發佈會，望解決青年「四業」問題，即學業、就業、創業和置業的困難。其中，置業方面，經民聯立法會議員陸瀚民認為，可研究青年宿舍引入強制儲蓄租金制度，當青年約滿離開，考慮退回一半租金以協助青年銜接房屋階梯，例如作為置業首期等。



經民聯今日（27日）發表青年發展研究報告發佈會，望解決青年「四業」問題。（盧翊銘攝）

梁美芬呼籲跳出框框 進修更多元化學科

學業方面，經民聯副主席梁美芬指，學生學習範圍要多元化，指現時需要有實際用途的技能。她舉例指，現在法律行業最流行是調解，香港肩負國際調解院角色，香港作為調解之都很多人可以入行，而學生修讀法律時，可能同時要進修其他學科。她鼓勵大家以持續發展基金修讀不同學科，認為畢業後、工作中的人都可以考慮，呼籲要跳出「傳統框框」，進修方向要與市場掛鈎。

經民聯副主席梁美芬鼓勵大家以持續發展基金修讀不同學科。（盧翊銘攝）

促河套區就業有通關便利

至於就業方面，經民聯立法會議員劉業強表示，希望為北都創科青年就業提供便利的過境措施，期望盡快與內地商討河套區使用靈活通關政策，例如河套區24小時通關，為就業人士提供專屬通行證。又建議預留更多土地興建更多人才公寓，支持創科企業員工，吸引更多人進駐。

經民聯立法會議員劉業強（盧翊銘攝）

經民聯立法會議員吳永嘉期望，在基於CEPA的第二份修訂協議下，內地可進一步對香港開放多個業界的檢測和認證。他希望特區政府向內地政府爭取，將各地個人所得稅整合成統一的優惠政策，擴大高端人才和緊缺人才涵蓋范圍，讓更多人港人受惠於「港人港稅」。

經民聯立法會議員吳永嘉指出，CEPA的第二份修訂協議中，希望可進一步對香港開放多個業界的檢測和認證。（盧翊銘攝）

望設強積金首次置業計劃 減免40歲以下首次置業印花稅

置業方面，經民聯立法會議員陸瀚民表示，希望盡快設立強積金首次置業計劃，據了解政府研究中，希望早日完成落實並回應青年人需求。其次，他希望政府優化房屋階梯，興建小型便宜的單位，並減免40歲以下首次置業印花稅。

他建議，青年宿舍可為年輕人提供租金折扣，讓青年靈活運用儲蓄。不過，他表示可能青年宿舍居住年期結束後，青年都未有足夠能力置業，因此建議政府可研究青年宿舍引入強制儲蓄租金制度，當青年約滿離開，考慮退回一半租金以協助青年銜接房屋階梯，例如作為置業首期等。

經民聯立法會議員陸瀚民表示，希望盡快設立強積金首次置業計劃，據了解政府研究中，希望早日完成落實並回應青年人需求。（盧翊銘攝）

促大力培養具中國特色的時裝品牌

創業方面，生產力促進局主席、經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，香港在國際時裝舞台有競爭力，可向世界推廣屬香港的時裝師及時裝，認為政府可加大力度培養具中國特色的時裝品牌。此外，他就建議為年輕創業者在北都發展提供優惠，包括把河套深港科技創新合作區聯合政策包下的各項措施，進一步擴大使用的行業、企業和項目。