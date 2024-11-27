文藝創意產業發展藍圖｜議員指文藝演出場地短缺最關鍵

文化體育及旅遊局昨日（26日）發表《文藝創意產業發展藍圖》，提出四個範疇共71項措施。有議員認為，場地短缺是重大問題，指香港嚴重欠缺文藝演出場地。



紅磡體育館。（資料圖片）

場地問題 香港歌手出走外地演唱

新民黨立法會議員何敬康直言，演出場地短缺的問題長期存在，令人失望，他舉例指：「紅館經常揀擇演出歌手，寧願丟空無人租用也不出租予部份被認為是『號召力』不足的演出者」，令到不少演唱會流出到香港以外地區。

歌劇、粵劇、藝團表演場地均不足

演唱會以外，其他表演場地亦不足，何敬康指歌劇界目前只有一個表演場地合規格，而西九戲曲中心啟用後，粵曲表演的場地雖然有改善，但仍然供不應求。而對於細規模藝團來說，規金相的小型演出場地難以預訂。

何敬康強調香港要盡快解決問題，別因為場地不足而令本港演出者被迫流出，把「流行文化盛事」拱手讓人。