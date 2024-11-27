文藝創意產業發展藍圖｜資助設進出機制　莫華倫：先衡量藝術價值

政府昨公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出四大方向、七十一項措施，早前全國政協委員、香港歌劇院創辦人莫華倫曾批評院方缺乏政府資助，今日（27日）他接受電台節目電話訪問時表示，支持《藍圖》提出藝團評核進出機制，但審核條件應先衡量藝術價值、其次則為入座率及經濟效益等。他又提到，香港藝團發展最難解決是缺乏場地。



莫華倫表示，支持《藍圖》提出藝團評核進出機制，但審核條件應先衡量藝術價值、其次則為入座率及經濟效益等。（香港恒生大學傳播學院YouTube片段截圖）

莫華倫接受電台節目電話訪問時表示，歌劇院成立21年來一直從各種渠道與政府溝通，希望能晉身主要藝團之一，但由於政府資金不足，一直未能成事。現今《藍圖》將對香港主要藝團設進出機制，莫華倫希望政府重新審視現有的九大藝團的績效，應邀請與本地持份者沒有利益關係的海外專家團，衡量藝團表演的藝術價值、「會比較fair（公平）」，其次則衡量入座率及經濟效益等。

至於場地及資助問題，莫華倫指一直受到康文署及藝發局資助，「好多謝兩個政府部門，但仲係唔夠」，他指歌劇院每次演出均需籌款，票房收入只佔總收入三分之一。莫華倫表示，現時只有香港文化中心有合適場地進行大型歌劇表演，另一個將是2026年落成的西九演藝綜合劇場，希望有兩個場地才能進行舉辦香港歌劇節。莫華倫表示，場地難預訂導致歌劇院不能透過演出賺回成本，「做5場唔夠，要Book（訂）多幾日表演10場，成本會返嚟好多」。

莫華倫指，政府制定《藍圖》屬及時雨，有助鞏固香港成為文化盛事之都。他認為，歌劇院在香港文藝界佔重要地位，政府應更多資助外國優秀文化團體人才，以及本地文化團體推廣多元文化，好的表演及大型歌劇節，可吸引全世界觀眾來港觀賞，「（香港）國際文化都跟唔上（與世界脫節），人哋唔認你」。