拆局｜地產商「唔執輸」心態簽北都意向書　政界視「忠誠試金石」

北部都會區片區開發頭炮活動啟動，本地和外資發展商、中資銀行、國企今日（29日）齊集「造勢」，應港府邀請簽意向書表達支持和參與北都。政府對外稱為「宣傳活動」，但發展商都有所盤算，畢竟今次只屬意向書，不涉及承諾投資額，據悉地產商都以「唔執輸」心態看待，簽意向書不等如必須投資，反之不簽意向書才是「表態」，意味日後難以在北都分一杯羹。有資深政界中人分析中央可能會考慮企業的積極程度、投資額、是否願意簽意向書等，決定日後分享發展成果的優次。



北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

北部都會區明年至少一個片區招標

政府將在北部都會區三地，包括洪水橋廈村新發展區、粉嶺北新發展區以及新田科技城試行「片區開發」模式，由發展商買地後自行開發，每幅土地10至20公頃，預計明年至少有一個項目可以招標。片區模式讓投得土地的發展商，負責土地平整等，希望藉此加快北都發展，並減輕政府財政壓力。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

港府動員商界簽意向書 「支持和參與」北都發展

港澳辦主任夏寶龍月初開腔鼓勵工商界堅持支持港府落實長遠規劃項目，積極參與北部都會區及交椅洲人工島等項目後，港府打頭炮舉辦北都實地考察及簽意向書活動，動員本地和外資發展商、中資銀行、國企等出席，長實、恒地、新地、新世界、會德豐等多間發展商場有參與，而中資企業除了中移動、聯通、華潤集團等大型國企，順豐、南方電網中有出席。外資方面則有已經在香港成立研發中心及香港國際生命科學創新園的阿斯利康。

活動上不只企業與政府簽意向書表達「參與和支持」北都發展，企業與企業之間亦要簽意向書。

北部都會區｜發展局期望今年底前開展新田科技城首階段工程。圖中紅色部分為第一階段發展區域。(發展局圖片)

簽意向書不等如須投資 地產商「唔執輸」心態

發給參加者的邀請函上，已列明今天的活動獲港澳辦指導、中聯辦支持。而港澳辦、中聯辦亦有派代表現身簽意向書大會，可見中央與港府均高度重視北都開發。據悉，地產商都以「唔執輸」心態看待，簽意向書不等如必須投資，反之不簽意向書才是「表態」，意味日後難以在北都分一杯羹。

地產建設商會秘書長、經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標認為，簽署意向書是表達參與北都發展的意願，要到真正「埋檯傾」才能決定投資與否。（資料圖片/盧翊銘攝）

龍漢標：簽意向書無壓力 「埋枱傾」才決定投資

外界關注簽署意向書會否變成立「生死狀」，倘簽署後無作為會否被追究，甚或構成壓力。

地產建設商會秘書長、經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標認為，簽署意向書是表達參與北都發展的意願，商人正常而言不會拒絕，惟要到真正「埋枱傾」才能決定投資與否，細節落實也要視乎合約條款，強調所有商業談判都是如此。他提及政府都有份簽意向書，意味北都的審批程序等，都有望盡快拆牆鬆綁，加快發展。

龍漢標認為，簽署意向書不構成壓力，開發商見到商機都樂意參與，反映對北都發展有信心。不過，企業投資多少金額，則涉及大家對前景預測、回報等看法，現時只是簽署意向書的階段，正常而言發展商都不會拒絕。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

料企業須合作融資 難憑一己之力

有份簽意向書不止本地、外資發展商，亦有國企、中資銀行和建築商等，企業與企業之間亦要簽意向書。龍漢標解釋北都是大型項目，沒有一間公司可以完全憑一己之力處理到，如需融資，參與意向書的各銀行都可以協助。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

意向書如「試金石」 政界分析助中央區分三類人

外界另外一個關注點，是今次意向書並無約束力，企業即使簽署，並非代表日後必然投資北都。有資深政界中人分析簽署意向書只是手段，率先讓中央區分誰人真正以實際行動貢獻香港及國家，誰人無意投身發展大局。

該人續指，由簽署意向書到發展北都，中央大概可將企業持份者分為三類：第一類是有簽署意向書，並在能力範圍內投資北都發展，料會獲得中央讚賞，換言之會「加分」，日後待中央「做大個餅」後，或許會讓他們優先分享發展成果。

第二類同樣有簽署意向書，但無積極貢獻北都發展，僅投資企業的小部分資源。資深政界中人指無論貢獻多少，中央同樣看在眼內。雖則無積極貢獻，但始終有貢獻，中央亦不會感到不滿，但日後或許「要排隊」才能分享成果。

最後一類，是有簽署意向書但無貢獻，甚至是不簽署意向書。該人士稱，中央屆時會明確知道該批人士無意貢獻，最終或難讓其分享經濟成果。雖則意向書無約束力，但被視為「強迫自願性」的文件。正所謂「口爽荷包立」，一份意向書就可讓中央知道企業的誠意。