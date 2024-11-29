商界簽北都意向書　互簽協議額千億　鄭雁雄：工商界應當好局中人

多間本地地產商、商界及國企巨頭代表今午（29日）齊集政府總部，在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，之後再分批上台簽署與北部都會區發展有關的「項目參與書」。

中聯辦主任鄭雁雄致辭指，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，北都是創科產業主陣地，香港工商界應該投身北都創科發展，發展新質生產力，假以時日就可以有一流企業，為香港經濟提供更多活力。李家超致辭亦指，北都發展為香港帶來無限機遇，需要社會各界投入，鼓勵商界從多方面參與土地發展，包括承投土地，修訂土地契約等。

多間企業代表先上台參與簽署「支持及參與北都」意向書，包括長江實業、新地、會德豐地產等，之後不同企業分組互簽「項目參與書」，當局指，今日企業已經簽署32項合作協議，總投資金額超過1000億港元。



多間本地地產商、商界及國企巨頭代表今午（29日）齊集政府總部，在行政長官李家超（右）及中聯辦主任鄭雁雄（左）等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書。（黃浩謙攝）

+ 1

中聯辦主任鄭雁雄致辭指，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，北都是創科產業主陣地，香港工商界應該投身北都創科發展，發展新質生產力，假以時日就可以有一流企業，為香港經濟提供更多活力。（黃浩謙攝）

行政長官李家超11月29日在業參與北部都會區發展簽署儀式致辭。（許世豪攝）

鄭雁雄致辭時代表中聯辦對簽約儀式表示熱烈祝賀，又引述國家主席習近平指發展是解決香港各項問題「金鑰匙」，又提及習近平回信「寧波幫」、讚賞香港工商界對社會發展的貢獻，及夏寶龍在工商界座談會上提出要求，體現中央對香港關懷，為香港發揮獨特作用提供指引。

鄭雁雄：一呼而百應者勝、得道而多助者強

鄭雁雄指古往今來「一呼而百應者勝、得道而多助者強」 ，港府決心意志和發展規劃，一旦得到社會各界的普遍認同，廣泛支持、積極參與，將會拼發出無窮的力量；北都開發是香港創新發展的重大行動，是經濟成長點所在，創新突破口所在，也是香港深度參與粵港澳大灣區建設，更融入國家發展大局的關鍵一招。

籲工商界主動參與試點措施 鄭雁雄：當好局中人、不做旁觀者

鄭雁雄提到，香港各界都需要強化改革創新意識，主動思變、應變求變，而北都本身是改革思維與創新精神的產物，工商界應「當好局中人、不做旁觀者」，主動參與試點措施，攜手開創北部都會區發展新局面。

行政長官李家超致辭指，北都發展為香港帶來無限機遇，需要社會各界投入，鼓勵商界從多方面參與土地發展，包括承投土地，修訂土地契約等。（黃浩謙攝）

李家超：具大局視野商業領袖一定看到北都是前景亮麗的未來

李家超致辭則指，今次簽署儀式有來自本地、內地及海外代表，實際行動展現北都支持及信心。香港是粵港澳大灣區中心城市之一，北都在北部與內地山水相宜，有地利優勢。

他指香港與深圳情同手足，會利用資源與深圳互聯互通，帶來互利共贏的成果，又指今早大家參觀了北都，了解片區發展，河套區一區兩園理念構建，是提高新質生產力的地方，北都會是新引擎。

他表示今日房地產開發商、金融都有來，北都會提供商機，希望大家把握機遇、積極投資開發、創科等範疇，攜手共建未來，又指對於善於洞悉先機、有大局視野的商界領袖，一定看到北部都會區，是一個充滿希望、前景亮麗的未來。

他表示，未來北都會有新的公路鐵路交通設施陸續開通，將會全新開拓跨境鐵路，會加強大灣區融合。

李家超先後以廣東話、普通話及英語致辭，他總結時再以廣東話稱在英語致辭時說到北部都會區的發展規模龐大，為香港帶來無限機遇，需要社會各界參與投入。

李家超鼓勵商界多方面參與北都土地發展 包括投地及修訂土地契約

李家超鼓勵商界從多方面參與北部都會區的土地發展，包括承投土地、修訂土地契約等，並指政府將會在洪水橋、粉嶺北、新田科技城三個試點，試行「片區開發」模式。每個片區將提供具規模的土地進行招標，包括具商業價值的元素，例如私人住宅用地，也將包括基礎設施或政府設施。