北部都會區｜洪水橋、粉嶺北和新田科技城　試行片區開發招標

政府今日會同內地、香港及外地多間企業簽署發展北部都會區意向書，特首李家超公布，將於洪水橋、粉嶺北和新田科技城三地試行片區開發模式，並會招標發展。



李家超在致辭時表示，北部都會區規模龐大，要社會各界參與和投入，鼓勵商界從多方面參與北部都會區的土地發展，包括承投土地、修訂土地契約等。



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李家超指，政府會在洪水橋、粉嶺北和新田科技城三地試行片區開發模式，每個片區將提供具規模的土地招標，包括具商業價值的元素，例如私人住宅用地，亦將包括基礎設施或政府設施。李家超介紹說，這三個設點在規模和組成上都各有不同，以迎合不同的商業考慮。政府希望透過此新開發方式，為商界提供參與發展北都的新途徑，加速發展惠及整個社會。

新田科技城片區18.6公頃最大

政府其後表示，三個「片區開發」試點位於洪水橋／廈村新發展區、粉嶺北新發展區和新田科技城，分別佔地約12.5、15.9及18.6公頃，最大的新田科技城面積接近維園的19公頃。每個試點均有私人住宅、產業和公共設施三類用地。發展商需就所有用地進行土地平整和建設基礎設施，然後可保留住宅用地自行發展，以及在完成興建公共設施，如道路、休憩用地等後交回政府管理。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／廈村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

三個試點各有要求 或要興建產業大樓後交給政府

三個「片區開發」試點均有不同的發展要求，例如要保留部份用地興建和營運企業和科技園大樓，亦有要求興建產業大樓後交回政府，亦有要求發展商平整土地。

政府表示，12月會展開市場調查，引發市場提出創新可行建議，及討論如何如何善用「片區開發」，讓發展商在產業用地發展有更深度和實質的參與。