國際檢察官會議香港舉行　林定國：提升打擊科技犯罪刑事司法標準

國際檢察官聯合會（IAP）亞太會議最後一天，律政司司長林定國今日（29日）總結兩日交流成功，認為能提升各司法管轄區的刑事司法標準，尤其是在打擊科技犯罪方面。



林定國表示，與會者分享他們的寶貴見解、經驗和最佳實踐，提升大家打擊科技犯罪等方面的刑事司法標準。同時，世界各地的檢察官通過更多的見面和交流，培養彼此之間的信任。

各國代表亦藉此機會進行多場雙邊會議，林定國和律政司團隊在星期三與由越南最高人民檢察院副檢察長率領的代表團進行了會談。

對於今次活動，林定國認為是重要里程碑，透過IAP的平台促進國際合作，以更有效地應對科技犯罪，又指律政司會致力加強在打擊犯罪方面的國際合作。

林定國介紹，IAP一項重要工作是通過自家的Global Training Academy （全球培訓學院）進行能力建設，該學院定期舉辦各種主題的網絡研討會。他提到律政司不久前成立了香港國際法律人才培訓學院，旨在為香港、來自中國其他地區，和世界各地的法律專業人士，組織和協調能力建設項目。我相信IAP的全球培訓學院，與香港國際法律人才培訓學院之間存在巨大的合作潛力。