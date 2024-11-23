回顧訪文萊等3東盟成員國　林定國稱只是起點　維繫才是重中之重

律政司司長林定國在今年9月，訪問了東盟成員國文萊、越南和馬來西亞。他表示，此行旨在鞏固現有合作基礎並開拓新機遇，同時就法律人才培訓及能力建設等展開深入交流，為強化「一帶一路」區域合作邁向新階段做好準備。



他指出，律政司在與業界同行的外訪活動中，主要扮演促成者角色，協助香港與當地業界建立聯繫、加強交流、探索合作機遇。他表示外訪只是一個新起點，後續工作和維繫關係才是重中之重。律政司將與代表團各相關機構緊密合作，延續訪問所取得的成果。



林定國早前訪問馬來西亞。（林定國Facebook）

出訪的國家法律體系與香港不盡相同 律政司向其展示香港優勢及傾聽需求

林定國在Facebook表示，出訪的三個國家法律體系和營商文化與香港都不盡相同。他們除了舉辦大型論壇，還進行了約20場會議及活動，展示香港優勢並傾聽需求，以尋求共贏合作，鼓勵海外企業投資內地與香港，或設立辦公室。香港法律界在國際環境中保持傳統優勢，積極創新求變，主動把握商機。

林定國早前出訪越南。（林定國Facebook）

曾與越南商界及馬來西亞商界舉辦交流活動

在越南和馬來西亞，林定國率領香港律師會、大律師公會及相關業界代表組成的代表團，舉辦了「香港：越南商界通往中國及其他地區的普通法門戶」及「香港：馬來西亞商界通往中國及其他地區的普通法門戶」論壇和交流活動，分別與超過120和150人交流。他表示，下周一會向立法會司法及法律事務委員會詳細講解訪問成果。

在馬來西亞，林定國見證簽署兩份由律政司促成的諒解備忘錄，即馬來西亞亞洲國際仲裁中心分別與華南(香港)國際仲裁院及一邦國際網上仲調中心簽署備忘錄，標誌馬來西亞與香港在法律和替代爭議解決合作方面建立更緊密聯繫。訪問後，華南(香港)國際仲裁院迅速訪問胡志明市和吉隆坡，並與當地同業合辦活動；香港國際仲裁中心也正與越南國際仲裁中心磋商簽署諒解備忘錄。