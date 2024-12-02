再有商界稱投資北都要｢計數｣　蔡冠深：政府不可能指定要你幾多錢

港澳辦主任夏寶龍鼓勵工商界積極參與北部都會區等項目後，港府上周動員85間企業簽意向書支持及參與北都發展，包括本地地產商、外資、國企等。全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深表示香港有自由，政府不可能指定商界「要做邊瓣、要你幾多錢做些什麼」，具體投資要視乎資金等「真的要計數」。



今次是再有商界稱投資北都要「計數」，另一名政協常委唐英年上月表示香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、但強調「條數都要計得掂」。



蔡冠深上月初與其他工商界到深圳見夏寶龍。（黃浩謙攝）

蔡冠深：政府不可能指定要做邊瓣、要你幾多錢

上月初與其他工商界到深圳見夏寶龍的蔡冠深，接受明報訪問時說夏寶龍所提及的貢獻香港「實際行動」，可理解為「政府想你投標、就投標」，但夏寶龍僅指明方向，沒具體說明，「只是創造氛圍，予社會認為（北都）是好的，其餘就自己去想」，並非要求發展商做些什麼。

行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

政府不可能、亦做不到，我指定你要做邊瓣、要你幾多錢做些什麼，政府做不到，香港有香港的特色，以及自由度。 全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深

北都投資要「計數」

被問到簽意向書會否予人綑綁或被迫表態，蔡冠深認為屬顯示信心之舉，「是否等同具法律約束力呢？未必一定。意向不等於一定要做，這不是具法律約束力的合作備忘錄」，創造氣氛讓大家有興趣，至於具體投資哪些項目、投資額多少，「一定要看規劃、設計如何，要投入多少資金，就真的要計數」。

被問到簽意向書會否予人綑綁或被迫表態，蔡冠深認為屬顯示信心之舉。（黃浩謙攝）

蔡說，香港向來奉行不干預政策及自由經濟，但有更多介入都無可厚非，政府並沒有「叫發展商如何做」，只是創造條件令到企業認為相關發展有商機，商界可視乎適合的範疇投資。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

唐英年：商人最終要計數

另一名政協常委唐英年上月中表示香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、特區政府及社會各界。曾在政府擔任財政司司長、政務司司長的他強調，香港的商人最終都是要計數「條數都要計得掂」，舉例指投地，若當局願以合適價錢批出地皮，商界是願意去起樓、建築界也能「有工開」、市民上樓也會快些；相反，若政府「企硬個價、唔肯畀你」則行不通。