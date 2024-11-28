簡樸房｜業界稱罰則嚴厲　改裝難達標　料棄出租劏房

房屋局昨公布認證合規格劏房「簡樸房」的具體標準建議，下周一起（12月2日）展開公眾諮詢，關注基層住屋聯席成員李善珩今日（28日）接受電台節目電話訪問時表示，支持政府設社工隊，負責協助受影響住戶尋找居所。諮詢文件提到，違例業主及「二房東」，一經定罪，最高可處罰款30萬及監禁3年。物業及租務託管服務公司創辦人陳顯熹在同一節目形容，有關罰則嚴厲，相信對業主有阻嚇作用，由於改裝上遇到不少困難，相信不少業主投資者會卻步，放棄出租劏房。



房屋局昨（27日）公布認證合規格劏房「簡樸房」的具體標準建議，而方案下周一起（12月2日）展開公眾諮詢。（資料圖片/盧翊銘攝）

李善珩表示，「簡樸房」規管制度諮詢文件提出安置措施，包括安排社工隊協助受影響劏房戶尋找私樓租盤、調配過渡性房屋等，她認為上述安排恰當，因為部分年長租戶缺乏搬遷能力。不過她亦同樣關注社工隊的服務範圍，「啲社工（究竟）只係比本資料（受影響住戶），定好似市區重建社區服務隊咁，有manual（指南）比班社工跟住做，（協助受影響住戶）由原本地方去新地方先叫完成個案」。

李善珩指，「簡樸房」取締不符規例的細單位，預計劏房租金會相應提升，單人或兩人租戶如何覓到與以往相若的租金單位成疑。過渡性房屋或能暫安頓劏房房，不過，她指，目前過渡性房屋地點偏遠，部份劏房住戶擔心搬遷至過渡性房屋後，會失去社區網絡、更要重新適應地方，寧願繼續租住市區單位。

於同一節目受訪的陳顯熹表示，諮詢文件提出的罰則嚴厲，相信有阻嚇作用，但需考慮實際的執法難度，因為或出現業主和租戶為自身利益，共同隱瞞非法單位存在的問題。

業界稱難改裝 部份人放棄改裝「簡樸房」

物業及租務託管服務公司創辦人陳顯熹指，不少業主投資者在新政推出後卻步，選擇不動工建造或改造「簡樸房」，其中業界最關注「簡樸房」對天井窗限制。陳顯熹解釋，由於6、70年代建成的大部分樓宇均設天井窗，以一個六百尺、四方形，前有兩扇大窗後有兩扇天井窗的戶型作例，陳顯熹表示業主會將單位「一開四」，但新制下「一開二先合法，但市場邊度有三百呎劏房，（新政實施）嗰兩間天井窗房場都留低唔裝修，睇市場咩環境再決定」。

陳顯熹又表示，不同單位的分割方式，是基於本身的空間面積而定，需要按詳情以及財務狀況，以決定是否改建成「簡樸房」，但若需要「全屋大執」，同一單位的不同租客便要被逼停約離開。陳顯熹亦指出，改建「簡樸房」期間更有機會誤觸大廈空間範圍，該類範圍缺乏明確準則，有機會影響業主未能動工改裝單位。