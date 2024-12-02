兩副局長偕民建聯議員落老蘭 同外國商會開聖誕派對｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
出版：更新：
商經局和財庫局兩名副局長陳百里、陳浩濂，上周五（29日）與民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎到中環蘭桂芳開聖誕聯歡聚會，原來是約了一班在港外國商會代表，希望加深彼此了解，並向他們介紹本港金融及外貿形勢，陳浩濂更表明對明年香港金融服務業發展有信心。
聖誕聯歡聚會參加者來自全球13個地區，陳浩濂致辭時回顧及分析本港金融及外貿形勢，指本港是一個具活力的城市，資本市場、風險管理、資產及財富管理等方面均於區內名列前茅，對明年金融服務業的發展有信心。他又讚揚聖誕聯歡聚會意義非凡，聚集熟悉本港事務的不同界別精英交流。
民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎表示，陳克勤帶領民建聯改革下，十分重視聯通世界的工作，強調必須發揮「一國兩制」下聯通世界的優勢，更多和在港外國商會交流。委員會未來將繼續舉辦更多與外國民間人士的交流活動，促進香港和世界各地的人文交流，經貿商業往來等。
周浩鼎指本年度民建聯的聯通世界工作成果豐碩，繼今年中率先舉辦夏商周文物展專場，讓在港外國商會代表及駐港領事了解中華文化，及後於夏季舉辦中法歷史文化展覽，加深市民對中法建交60周年的認識。此外，9月組團帶外國企業代表到汕頭，協助他們在汕頭尋找合作商機。
林鄭寄生日禮物給內地生 竟是親筆簽名競選特首刊物｜政壇諸事町《信報》退休老總郭艷明復出再打李家工 夥拍馬浚偉｜政壇諸事町一議員被騙徒用AI扮聲借錢電騙 工會理事中招失五萬｜政壇諸事町長和有人去大灣區團 五「大孖沙」見粵書記企握手位｜政壇諸事町