兩副局長偕民建聯議員落老蘭　同外國商會開聖誕派對｜政壇諸事町

商經局和財庫局兩名副局長陳百里、陳浩濂，上周五（29日）與民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎到中環蘭桂芳開聖誕聯歡聚會，原來是約了一班在港外國商會代表，希望加深彼此了解，並向他們介紹本港金融及外貿形勢，陳浩濂更表明對明年香港金融服務業發展有信心。



參與聖誕聯歡晚會的包括民建聯主席陳克勤，商務及經濟局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、民建聯聯絡拓展委員會副主席梁熙、委員會副主席施永泰；立法會議員顏汶羽、李世榮、林琳、黃俊碩，及民建聯副秘書長葉文斌。（民建聯）

聖誕聯歡聚會參加者來自全球13個地區，陳浩濂致辭時回顧及分析本港金融及外貿形勢，指本港是一個具活力的城市，資本市場、風險管理、資產及財富管理等方面均於區內名列前茅，對明年金融服務業的發展有信心。他又讚揚聖誕聯歡聚會意義非凡，聚集熟悉本港事務的不同界別精英交流。

11月29日，商經局和財庫局兩名副局長陳百里、陳浩濂，聯同民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎到中環蘭桂芳開聖誕聯歡聚會。（民建聯）

民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎表示，陳克勤帶領民建聯改革下，十分重視聯通世界的工作，強調必須發揮「一國兩制」下聯通世界的優勢，更多和在港外國商會交流。委員會未來將繼續舉辦更多與外國民間人士的交流活動，促進香港和世界各地的人文交流，經貿商業往來等。

11月29日，商經局和財庫局兩名副局長陳百里、陳浩濂，聯同民建聯主席陳克勤、副主席周浩鼎到中環蘭桂芳開聖誕聯歡聚會。（民建聯）

周浩鼎指本年度民建聯的聯通世界工作成果豐碩，繼今年中率先舉辦夏商周文物展專場，讓在港外國商會代表及駐港領事了解中華文化，及後於夏季舉辦中法歷史文化展覽，加深市民對中法建交60周年的認識。此外，9月組團帶外國企業代表到汕頭，協助他們在汕頭尋找合作商機。