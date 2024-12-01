林鄭寄生日禮物給內地生 竟是親筆簽名競選特首刊物｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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林鄭月娥卸任行政長官後，頻頻往內地演講和交流。一名內地高中生昨天（30日）在社交平台「小紅書」分享成年生日前夕，突然收到林鄭月娥的回信。林鄭月娥在郵件附上2017年競選特首期間印刷的生平刊物，並在書上親筆簽名，再在明信片親筆留言送上祝福。收到這份生日禮物的高中生直言，感到「非常驚喜和意外」。
林鄭月娥寄生日禮物給內地生
該名內地生昨天晚上在「小紅書」圖文並茂，分享非常驚喜和意外地在生日將至之際，收到林鄭月娥透過順豐快遞的回信。
附上親筆簽名競選特首刊物
郵件附上2017年林鄭月娥競選特首期間印刷的生平刊物，書上有林鄭月娥親筆簽名，並且有一張林鄭月娥曾任局長的發展局所印製、粉嶺松嶺鄧公祠做主題的明信片。
林鄭月娥明信片親筆留言
林鄭月娥在明信片上親筆寫上收信高中生的名字，並道「我今年曾先後兩次訪問桂林市，文化山水美不勝收。祝你有美好的前程」，並在右下角附上林鄭月娥簽名。
有網民讚林鄭字美 有人抱怨回信沒收簽名照
收到生日驚喜的高中生表示，林鄭月娥是其「非常敬佩的一位長官」。有網民留言讚「林太的字很美」，不過亦有人抱怨之前曾寄信予林鄭月娥，「只收到了客套話回信，簽名照也不給」，有人亦呻「我都沒收到回信」。
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