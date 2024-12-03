財赤丨公務員減薪？高官「做啲嘢」？李家超：會開源節流削開支

政府本財政年度赤字約1,000億元，原先估計的481億元多逾一倍。行政長官李家超今天（3日）被問到公務員會否減薪以助減赤、特首與問責官員又會否要帶頭「做返啲嘢」，他未有正面回應，不過承諾政府會開源節流，財政司司長陳茂波已著手制定措施，節流的同時要減低對市民的影響，開源方面「會忍手」。



12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

連續三年赤字高官會否「做返啲嘢」？李家超：會「忍手」

李家超出席行政會議前，被問到政府連續第三年赤字，減赤是否要從公務員減薪著手，會否覺得特首與問責團隊要帶頭「做返啲嘢」，他說財赤增至1,000億元是因為賣地、樓市和股市印花稅、利得稅收入較預期少，加上要幫助經濟復甦，推出逆周期措施，包括維持工務工程開支、支援中小企、助企業過渡轉型期所需開支。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

他表示政府會開源節流，節流方面會減少政府開支，財政司司長陳茂波已著手制定有關措施，開源方面政府會謹慎，尤其要減低對市民的影響，引述陳茂波形容會「忍手」。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

推出不同措施增加經濟動力

另外，他說政府會推出不同措施增加經濟動力，刺激經濟，從而增加政府收入，包括開拓新市場，增加新增長點，例如開拓中東、東盟、東亞等新興市場，加上國家是香港最大機遇和強大後盾，除了保持經濟增長，更推出多項惠港措施，如上周恢復深圳一簽多行和擴大受惠居民，提振香港旅遊、零售、餐飲業。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

努力增加香港商機和政府收入

此外，李家超表示機場三跑系統啟用，加上明年啟德體育園開幕，大量國際會議和盛事在港舉行，都會增加政府財政收入，政府亦會推措施鞏固航運金融貿易中心地位，有助增加香港商機和收入，形容「呢方面我哋會努力」，冀預算案諮詢期多聽意見。