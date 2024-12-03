南港島綫西段｜民主黨反對鐵路以高架橋為主　擔心噪音及影響景觀

連接黃竹坑至香港大學的南港島綫西段決定棄重鐵模式，仿效啟德、東九龍線般，採用智慧綠色集體運輸系統，主要以高架橋形式興建，即類似「雲巴」、「智軌」等技術。民主黨主席、前南區區議會主席羅健熙反對以高架橋為主興建，稱走線一帶是已發展區域，「無法想像如何在民居之間再興建高架橋穿插」，擔心衍生噪音及景觀問題。



2024年12月2日，政府交代南港島綫西段走線。（立法會文件）

民主黨反對鐵路以高架橋為主 擔心噪音及影響景觀

羅健熙表示，南區居民多年來期望南港島線西段落成，但同時關注對社區的影響。他說新鐵路由黃竹坑接駁至香港仔、田灣、華富、薄扶林等地區，沿路均是已發展區域，無法想像如何在民居之間再興建高架橋穿插，從中衍生的噪音及景觀問題難以想像。

羅健熙指，如果由南港島線東段到南港島線西段再接駁至西港島線，出現三套不同的系統，將令市民接駁、轉車等面對更多困難。（盧翊銘攝）

他指，南港島線東段現為只有三卡車的中型鐵路，本身已經是「中運量系統」，但不知是否政府所指的「綠色集體運輸系統」之列，如果由南港島線東段到南港島線西段再接駁至西港島線，出現三套不同的系統，將令市民接駁、轉車等面對更多困難，促請政府及港鐵盡快交代初步走線構思和擬採用的鐵路系統，讓市民討論。

柴文瀚表示，假若日後的交通系統的超過5公里高架橋，由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必令現有美麗的避風塘與郊野景觀，變成南區歷史。（資料圖片）

民主黨前南區區議員柴文瀚表示，目前黃竹坑道的一號幹線行車橋，令路面日光受阻，沿途地舖途人卻步，難以經營之餘，大型橋樑也窒礙景觀。他說假若日後的交通系統的超過5公里高架橋，由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必令現有美麗的避風塘與郊野景觀，變成南區歷史。

該黨又指南港島線西段與華富邨重建計劃扣連，華富邨重建項目當中，早已預留2026年清拆的兩座地底空間作車站設施，擔心高架橋方案令人覺得要推倒原有設計，甚至最終阻礙華富重建進度，影響現有及將來接近20,000個住戶。