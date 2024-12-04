國家憲法日｜莫紀宏：香港必須把國家憲法作為自身根本行為準則

中國社科院學部委員、法學研究所所長莫紀宏在今日（4日）國家憲法日座談會發表主題演講，表示香港特區是中華人民共和國一個享有高度自治權的地方行政區域，必須把憲法作為自身的根本行為準則，必須要通過實際行動來尊重憲法權威，實施憲法規定和維護憲法尊嚴。他又形容《憲法》是讓14億中國人民在國際社會獲得尊嚴和尊重的好憲法。



莫紀宏（左三）來港出席國家憲法日座談會（政府新聞處）

身兼中國法學會憲法學研究會常務副會長的莫紀宏表示，中共十八以來，高度重視全面依法治國，推動憲法制度建設和憲法實施取得歷史性成就，當中包括廣泛依照憲法和基本法有效實施，對特別行政區的全面管治權，制定實施港區維護國家安全法，一國兩制實踐的法治保障更加有力。

莫紀宏形容對香港未來滿懷信心，自信來自於基本法生動和有效的成功實踐，歸根到底必須牢固樹立憲法意識，自覺維護憲法，在推動香港經濟發展和社會繁榮進步中的根本法權威地位。

他表示，要用憲法具有的改革精神，推動特區制度的實踐創新，繼續確保在中央有效行使全面管治權的前提下，用好憲法和基本法賦予的高度自治權，將香港居民的合法權益放在特區制度建設中心位置，就一定能戰勝各種困難，有效應對各種挑戰。