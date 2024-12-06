「雙雄」免職牽引官場調動　黃偉綸妻升級有「障礙」？｜政圈風聲

本屆政府重大人事變動，楊潤雄和林世雄雙雙「下馬」，接替的兩位女雖脫離公務員體系，但卻牽引公務員體制出現「音樂椅遊戲」。因為，要填補的不止是因羅淑佩及陳美寶升官留下兩個首長級第八級常秘空缺，還有她們接任人升職後，當局也要尋找人選填補部門首長空缺，相信未來會有一番人事調動。



而官場流傳現任勞工處處長陳穎韶有望更上一層樓，但有人提醒要先克服一個「障礙」，因她的丈夫正是財政司副司長黃偉綸，現時出現常秘空缺的房屋局和運輸及物流局，均屬財政司司長轄下決策局，按官場慣例是盡量不安排夫妻有從屬關係。



兩名局長楊潤雄、林世雄被免職。（香港01圖片）

目前，兩個常秘職位，房屋局已找來現時屬首長級第三級、房屋署副署長(機構事務)鍾沛康暫時署任常秘和署長一職；運輸及物流局的常秘一職則仍暫時懸空。要填補屬首長級第八級的常秘空缺，按慣例是在現時首長級第六級的部門首長當中尋找，鑑於多個部門今年才換掌舵人，現時較具年資又是政務官出身的部門首長包括勞工處長陳穎韶、社會福利署署長李佩詩、民政事務總署署長張趙凱渝等。

上述人選出任部門首長的年資相若，有官場中人指陳穎韶要更上一層樓，先要克服一個「障礙」。因她的丈夫正是財政司副司長黃偉綸，目前有常秘空缺的兩個決策局，均屬財政司司長轄下，若陳穎詔擢升至房屋局或運物局常秘，即會變成丈夫黃偉綸的下屬。按官場慣例，為照顧外界觀感，是盡量不安排夫妻間有從屬關係。

不過，有一個選擇是可安排其他屬政務司司長管轄下的現任常秘調任房屋局或運物局，再由陳頂替騰空的空缺。

勞工界形容陳穎韶積極、有承擔

有熟悉勞工政策政界人士表示，陳穎韶為人積極、親民，亦有承擔，踴躍出席工會活動，經過多部門歷練後，確有望更上一層樓，她出任勞工處處長期間的代表作是《僱傭條例》下連續性合約規定的要求由「418」擬改為「468」。

2023年11月22日，勞工及福利局局長孫玉菡率領香港特別行政區代表團，在深圳出席第二屆全國人力資源服務業發展大會，孫玉菡和勞工處處長陳穎韶上午在人才辦展區合照。（政府新聞處圖片）

但外界鮮見陳穎韶公開解釋政策，她是否符合特首要求官員有解說政策能力的標準？該人士稱，勞工及福利局、勞工處有分工，例如職業安全方面多數由副處長馮浩賢作解釋，皆因馮職位為勞工處副處長(職業安全及健康)；大政策牽連部門甚廣，例如整體人力資源推算等，自然由局方解釋，況且局長孫玉菡本身解說政策能力亦很強。

促成勞資雙方就修改「418」達成共識

該人士以勞資雙方就「418」改為「468」達成共識為例，認為體現出陳穎韶的能力。因為商界本提議「472」，即4周工作滿72小時，但勞方自然想工時更短，最後陳成功平息僱主疑慮、平衡各方後，作出「468」中間落墨的決定。

有官場中人承認，現時政務主任職系本身也是「十個煲九個蓋」，以房屋局為例，除了要填埔因羅淑佩脫離公務員行列的空缺外，原本的房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）吳文傑，11中月升任食物環境衞生署署長後的空缺仍未填補，故才出現要由首長級第三級的鍾沛康「越級」署任。因此，若然最終決定擢升陳，相關「障礙」一定有方法克服。