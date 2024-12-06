「雙雄」昨早免職　兩局長辦公室震驚但已一切復常？｜政壇諸事町

香港官場昨日（5日）發生大地震，兩位局長楊潤雄、林世雄「突然」被免職。文化體育及旅遊局及運輸及物流局分別由羅淑佩及陳美寶「接掌」。據了解，局長辦公室眾人也是昨日早上才得悉楊潤雄、林世雄被罷免、即日卸任，內部對此感震驚，直言毫無「預警」。



震驚還震驚，兩個決策局目前運作如常，當中房屋局網頁今日已更新，羅淑佩高升後留下的空缺已有人署任。



兩名局長楊潤雄、林世雄被免職。（香港01圖片）

房屋局已有人署理羅淑佩空缺

房屋局網頁今日顯示，羅淑佩的空缺已由房屋署副署長(機構事務)鍾沛康署任常秘和署長一職；運輸及物流局的常秘一職則仍懸空。而鍾沛康現時只是首長級第三級人員，有熟悉政府運作的人指，現時的署任人選只是暫時行政安排，常秘屬首長級第八級職位，公務員事務局要時間安排再確定人選，換言之官場音樂椅遊戲尚未結束。

副局與政助前途受關注

除了公務員系統將再有變動，「雙雄」的離開，對原辦公室內其他政治任命官員，包括副局長、政助等人的命運會否帶來影響也在官場中引起關注，畢竟副局和政助被視為局長的核心班底。如今局長「被炒」，會否牽連留下來的人，能否與新局長合作或個人另有打算、可能要拭目以待。

現時文化體育及旅遊局副局長為劉震、政治助理為招文亮。運輸及物流局副局長則為廖振新、政助陳閱川。而兩位副局長的薪金也屬現屆副局中最高的一群，超過廿七萬元；而兩位政助的薪金則可介乎七萬多至十二萬多元之間。

兩決策局昨天才知悉「雙雄」離任

據了解，雖然政界早前已開始流傳特首李家超有意「換馬」，但由於兩名當事人楊潤雄和林世雄也是昨日才正式接獲通知，他們的辦公室隨後才獲知，有人直言對消息感震驚，更形容事件在無預警下發生。

不過，震驚還震驚，工作要繼續。兩位新局長中，羅淑佩昨日傍晚便以文體旅局局長身份，主禮創意設計博覽；陳美寶今日也以局長身份，到立法會出席鐵路事宜小組委員會會議。有官場中人指，一切已回復正常。