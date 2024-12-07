審計報告｜納米研發院未善用公帑　政府：發信要求各研發機構改進

新一份審計報告發現，創新科技署轄下的「納米及先進材料研發院」在2019-20至2023-24年、5個年度進行的20次離港公幹旅程，機票費用共涉200萬元，當中9次都有同一名員工基於個人理由延期逗留，而且在未有尋求批准的情況下更改公幹旅程。 另外，報告又指過去五個年度已完成基金資助項目數量不達標，議員陸頌雄關注，董事局仍可批准向行政總裁每年發出20%獎金，質疑董事局是否太仁慈，令行政總裁工作表現不積極。



創新科技及工業局局長孫東表示，沒有證據顯示納米研發院行政總裁因為出足獎金就不工作，形容這是非常嚴重的指控。他強調行政總裁工作表現需獲董事局滿意才獲發獎金，如果達不到要求，約滿就要離職。現任納米及先進材料研發院行政總裁馮振宇表說，已積極跟進落實審計報告提出的其中40項建議，餘下建議會在本財政年度落實。



孫東（立法會直播截圖）

立法會政府帳目委員會就新一份審計報告，有關納米及先進材料研發院的章節展開公開聆訊。議員簡慧敏說，審計報告揭示納米研發院的問題，希望其他研究院不是感到「不痕不癢」，而要做到舉一反三。創新科技署署長李國斌回應，審計報告發表後翌日已向各研發機構董事局主席及行政總裁發信，要求參考報告內容作改進。

創新科技及工業局局長孫東說，政府肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源，實踐使命。

政府會促研發院跟進審計報告建議

孫東表示，研發院日常運用按其企業管治指引處理，指引有不足及應改善之處，就應該改，研發院已落實審計報告提出的大部分建議，政府會積極敦促研發院跟進餘下建議，並持續加強監察，確保公帑運用得宜。

納米及先進材料研發院行政總裁馮振宇表說，已積極跟進落實審計報告提出的其中40項建議，餘下建議會在本財政年度落實。他又指出，研發院根據董事局批准的企業管治守則，處理所有行政開支安排及審批，包括公幹旅程及開支。

他表示，同意審計報告的建議，相關程序及安排有不足之處及改善空間，院方在上月已修改內部指引，列明申請開支，尤其當涉及行政總裁時，要事前批核並由董事局主席批准。

馮振宇說，同意研發院於不同管理層面有進步空間，審計報告令院方反思，他本人亦會負責作出改善，確保員工提高認知價值。

林智遠（梁鵬威攝）

審計署署長林智遠表示，政府持續大力投入創科發展，2007年亦曾對應用科技研究院發表審計報告，今次審計報告對納米研發院關於公幹方面的評論，與當年應科院的相近。林智遠說，不希望機構先前犯下的錯誤，在之後的審計報告中繼續出現，就算有關開支合乎程序要求，但公眾觀感亦很重要。