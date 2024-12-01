審計署長預告將重點「關注」公營機構基金　研審核港府內地項目

審計署每年發表的審計報告不時揭露政府及公營機構「大花筒」，政府財政「滅赤」無期。審計署署長林智遠表示，會更着重不同政府項目是否省到錢，尤其公營機構及政府轄下基金；又透露研究將審計工作「跨過」羅湖河，審核港府在內地推行的項目，但料短期難以成事。



審計署每年發表的審計報告不時揭露政府及公營機構「大花筒」。

審計署署長林智遠在今日（1日）無綫新聞節目《講清講楚》表示，向來都有檢視是否可節省開支、符合效益及效率。他稱將會加強相關審視，尤其公營機構以及政府轄下基金，亦會研究將來可否覆蓋更多機構等。

林智遠指出，現時政府財政緊張，部門都應省則省，但未知公營機構或者相關社福機構是否也跟隨。「根據依家時勢，可以咁樣講，（開支）收緊啲同緊張啲，政府以及相關部門，其實都好緊張，甚至整個政府嚟講，都係應慳則慳，所以你睇我哋啲支出現時都收縮緊；但同時間轄下公營機構或者相關社福機構，究竟佢哋喺咪同樣有呢個心態，抑或已經慣咗花錢，花多咗而無節制？」

審計署署長林智遠。（資料圖片）

為配合港人北上生活，近年愈來愈多政府服務擴展至內地實施，例如長者醫療券。林智遠表示，部門本身都會將相關文件帶回港供審核，他上任後都有跟國家審計署了解彼此做法，相信日後合作機會很大，但短期未必成事。「我啲同事不只係睇文件，若要更到位、更深入嘅話，長遠係有可能需要『過河』。如果需要『過河』嘅話，一定要國家審計署、要相關省市審計署能配合到，甚至如果佢哋有時間，佢哋幫我們審視，佢哋幫我哋審計，同樣都可以。」