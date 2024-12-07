基金會推告別劏房計劃　祁斌首公開現身社區活動出席啟動禮

中國海外愛心基金會及香港中國企業協會成立「中企愛心修繕聯盟」，今日（7日）推出「同心經營幸福 — 告別劣質劏房計劃 2.0」行動暨「中企愛心修繕聯盟」成立啟動禮。上月履新的中聯辦副主任祁斌出席儀式，也是他履任後首次在港公開出席社區活動。



祁斌（右八）首次出席社區活動（馮子健攝）

祁斌（左四）與黃偉綸（右三）及多名港府官員及人大常委兼民建聯議員李慧琼，出席「中企愛心修繕聯盟」成立啟動禮（馮子健攝）

祁斌不時與黃偉綸交談

祁斌到場後，先與財政司副司長黃偉綸握手，又與其他到場官員、議員寒暄。及後他聽取工作人員介紹中國海外集團公司概況、基金會的告別劏房行動、房屋修繕活動，及共創明「teen」計劃簡介等。活動中，金融系統出身的祁斌，不時與中國海外愛心基金會主席顏建國及黃偉綸交談。

基金會主席：基金會撥款300萬元助更多家庭改善居住環境

顏建國致辭時表示，對團隊壯大以致令受惠人群愈來愈多感到欣慰，確實改善了劣質劏房戶的居住環境。他表示，公屋供應增加需要時間，隨政府訂立「簡樸房」，料簡約公屋、過渡性房屋需求會更多。他指，基金會本次會撥款300萬、投入更多義工人手，望幫助更多家庭改善住屋環境，會以實際行動助政府施政。

祁斌（左）與黃偉綸不時交談（馮子健攝）

祁斌（左二）與黃偉綸（右二）密密斟，房屋局局長何永賢（右一）也在場（馮子健攝）

黃偉綸：議員承諾本屆立會結束前通過簡樸房制度

黃偉綸致辭時表示，政府有「底氣」告別劣質劏房，不單止將來有足夠公屋供應，亦有基金會等幫助劏房戶搬屋、修繕。

他表示，政府就「簡樸房」規管制度的建議方案進行持份者諮詢，呼籲社會提出憂慮。此外，他指諮詢期後會立法，形容「很急迫」，皆因立法會下年約十二月中完成本屆工作，政府已經與所有立法會議員溝通，在政府草擬好法例的前提下，議員答應會支持本屆立法會完結之前通過法例，讓「簡樸房」可立即進入登記期、寬限期。

祁斌（左四）出席社區活動（馮子健攝）

多個機構合作推出「告別劣質劏房」計劃

「中國海外愛心基金會」與多家機構推出「同心經營幸福 — 告別劣質劏房」計劃 2.0，旨在協助劏房戶申請入住過渡性房屋及簡約公屋。「中國海外愛心基金會」又聯同香港中國企業協會成立「中企愛心修繕聯盟」，提供修繕工作，包括安裝防滑扶手、檢查水管、清潔下水道、門鎖維修、修補天花及更換電燈電線等。

房屋局局長何永賢、行會成員高永文、立法會議員李慧琼、陳凱欣、陳恒鑌、鄭泳舜等人都有出席活動。