羅淑佩升官第四日連跑三場　Facebook分享心聲：多姿多彩的一天

由房屋局常任秘書長兼房屋署署長升為文化體育及旅遊局局長的羅淑佩，今日（8日）第四日上任，即連跑三場，早上出席了香港殘運日活動過後，下午便先後到沙田馬埸及啟德體育園視察。羅淑佩晚上在個人Facebook發文，形容今日是「多姿多彩的一天」，又指自己「做得蠻起勁」，似乎十分享受升官生活。



同樣升官的運輸及物流局局長陳美寶，今日亦有到啟德體育園視察演練。運輸及物流局在Facebook發文，指陳美寶希望業界可以透過演練累積經驗，檢視並完善交通配套安排。



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羅淑佩：文體旅目標為大家帶來喜悅 真是做得蠻起勁啊

羅淑佩今日在Facebook發文，形容今日「真是多姿多彩的一天！」，又羅列自己一日的行程。她早上到了體院出席香港殘運日和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奥林匹克運動會倒計時一周年系列活動（香港賽區），是她以文體旅局局長身份主禮的第一個體育活動。

羅淑佩認為活動非常有意義，又透露自己初次試玩硬地滾球，笑言自己「幸好巴黎殘奧時看了何宛淇和梁育榮的比賽，有個概念，玩得很開心」，又多謝何宛淇的指示。

至下午，羅淑佩到了沙田馬埸參觀浪琴香港國際賽。她形容活動今日「丁財兩旺」，又指香港賽馬運動位列世界尖端，賽馬旅遊有很大潛力。她又稱讚馬會捐款為社會福利注入大量資源，同時亦不忘提醒市民，投注賽馬要適可而止。

之後羅淑佩便「直奔」啟德體育園視察由1.2萬公務員和社區人士參加的壓力測試。她表示，喜見秩序良好有序，鐵路、巴士以至的士都配合得不錯，測試大致成功，又感謝有份參與測試的公務員、社區人士，指當局會用好測試所得的數據和經驗，為開園做好準備。

上任第四日連跑三場，羅淑佩感嘆「文化、體育、旅遊事情真不少」，但指這三個範疇， 目標都為大家帶來喜悅，「所以真是做得蠻起勁啊！」

陳美寶：感謝逾千名同事踴躍參與啟德演練

至於同樣升官的運輸及物流局局長陳美寶，今日亦有到啟德體育園視察演練。運輸及物流局在Facebook發文，指陳美寶今日到了園區附近的宋皇臺道特別巴士／的士上落客區，視察今次演練的其中一個測試場景，模擬觀眾在該上落客區乘搭特別巴士及的士疏散的情況。

陳美寶感謝運輸及物流局及轄下部門共逾千名同事踴躍參與演練，及港鐵公司、各專營巴士營辦商及的士業界的認真準備。當局指，她已指示大家全力配合，希望在提供運力之餘，亦可透過演練累積經驗，檢視並完善交通配套安排，以期在啟德體育園正式啟用時，可為旅客及市民提供更到位的交通服務。

陳國基：感謝公員、、社區人士和青年制服團隊參與

另外，同樣有到啟德體育園視察的政務司司長陳國基，亦有發文。他表示，留意到各進場和離場路線沿途都設有大量指示，尤其是在視線水平和高位設置大型指示，讓觀眾一目了然，而今天的各項測試都順利進行，整體秩序井然有序。

陳國基感謝各位公務員、社區人士和青年制服團隊成員參與今次的演練，指每次壓力測試都是一次又一次寶貴的經驗，又指會繼續帶領啟德體育園跨部門工作小組，督導和統籌各項籌備工作，爭取時間繼續舉行更多不同類型的測試。