啟德體育園｜壓測1.2萬人同時離場　鐵路巴士運作暢順

啟德體育園今日（8日）進行壓力測試，同時涉及體藝館和青年運動場兩個場館。測試有1.2萬人參與，內容包括疏散演習及離場安排。警方形容疏散效果及交通安排良好，又指未來啟德體育園將繼續舉辦測試。



昨日啟德體育園只得體藝館有籃球測試賽，到今日則連同青年運動場舉辦壓力測試。演練於下午3時半開始，內容包括疏散演習及離場安排，亦首度測試巴士及的士載客服務，有約1.2萬人參與。

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青年運動場辦火警演習 特設巴士的士上落客區

其中，青年運動場舉行了火警演習，運動場內5,000人同時疏散。警方安排了12輛巴士及15輛的士接載疏散的演練人士，模擬觀眾離場狀況。警方聯同路政署設計了一個特別巴士及的士上落客區，只在啟德體育園有大型活動時使用，平時會作為貨車泊車處。現場指示牌極多，離場狀況有秩序。

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鐵路巴士運作暢順 300乘客花20分鐘坐巴士離開

警務處行動部高級警司陳憲鈞形容疏散效果及交通安排「良好」，並表示今次有約10,000人同時乘坐鐵路離開，是之前的兩倍，但車站內部運作亦順暢。巴士方面，運輸署首席運輸主任/巿區尹柏恩指，只需約20分鐘便令300名乘客可乘巴士離開。他表示，因應今次演練的規模，在10個上落客位中只用了6個，未來會因應活動性質與巴士公司商議特別路線。有乘客指巴士車費太貴，尹柏恩則解釋特別巴士路線有特別車費表，與恒常巴士路線的收費標準不同。

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩形容整個演練「運作非常暢順」。（蘇煒然攝）

未來將繼續舉辦測試 12.20有歌手演出

警務處秀茂坪警區指揮官謝翠恩亦形容整個演練「運作非常暢順」，演練同時亦有居民如常活動，有盡量減低對居民的影響；惟演練人士入場初時人流較多，亦有演練人士分不清人龍往哪個場館而「排錯隊」。

啟德體育園下一個測試為20日的演唱會《CHILL Music Festival》，將有本地及泰國歌手演出。謝翠恩亦指，未來啟德體育園將繼續舉辦測試。