請Ian表演「搞旺」啟德體育園？羅淑佩：每位香港表演者都好想嚟

啟德體育園明年開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩被問到會否請男團MIRROR，或者其成員Ian（陳卓賢）搞旺體育園，她說每位香港表演者和演唱會主辦單位，現時對啟德體育園都感興趣「應該個個都好想嚟」，如果演出嘉賓名單有公布，鼓勵大家多多參與，希望做好測試之後，到開幕時給予大家煥然一新的感覺。



12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩見記者。（蘇煒然攝）

羅淑佩表示，昨天（7日）啟德體育園籃球賽測試賽正好讓政府有機會去檢視場地設施給予觀眾的感覺，如果有意見或者建議，局方可以參考或微調，「關於燈光或者劃線方面都會有一啲意見，但係總體嚟講都覺得水平係好嘅，可能都係香港水平最好嘅㖭」，強調體育專員一定會向各參賽者、持份者了解建議。

能夠微調一定微調，需要微調更加會微調，一次比一次做得好。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

12.20 MIRROR啟德演出 羅淑佩：盡量參與 有時分身乏術

12月20日啟德體藝館首場音樂會測試由ViuTV參與，男團MIRROR、女團COLLAR等將現物出席，羅淑佩被問到屆時會否參與，她說香港現時有很多活動和盛事，自己一直會盡量參與更多，坦言「每一場係咪都會見到我呢，有時都分身乏術」。

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩見記者。（蘇煒然攝）

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩見記者。（蘇煒然攝）

請Ian搞旺啟德體育園？羅淑佩：每位香港表演者都好想嚟

被問到會否請男團MIRROR，或者其成員Ian（陳卓賢）搞旺體育園，羅淑佩說每一位香港表演者、演唱會和娛樂活動主辦單位，「而家對我哋啟德應該個個都好想嚟」，故政府安排測試賽或演出，如果有演出嘉賓名單會公布，同時鼓勵大家多多參與，「一方面幫吓我哋去測試，另一方面感受吓我哋啟德嘅園區」，分享昨天觀賽時感覺場館「靚咗好多、好咗好多」，相信開幕時可以讓大家有煥然一新感覺。

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（蘇煒然攝）

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（蘇煒然攝）

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（蘇煒然攝）

12月8日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席殘疾人運動會活動。（蘇煒然攝）

明年全運會香港承辦8個賽事，羅淑佩說硬地滾球項目會在啟德競技館舉行，另外包括主場館舉行的七欖、競技館的劍擊、手球賽事，希望場館做好準備令運動員盡展所長。