問責官員七月起已加薪1.8%　李家超月薪接近47萬元

政府最新估算本財政年度全年財赤由原先估計的481億元倍升至一千億元，隨即有意見批評公務員本年度仍可獲劃一加薪3%，倡議明年應凍薪或甚至減薪。原來，加薪的不止公務員，政府今日回覆行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀書面質詢時指，55人的問責官員團隊薪金較去年升1.8%，是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。



七月一日加薪後，特首李家超加薪約八千元至現時每月月薪469，495元，政務司司長、財政司司長、律政司司長的每月現金薪酬分別為 417,330 元、403,215 元、389,580 元 ; 三位副司長的每月現金薪酬為 382,990 元 ; 各局長每月現金薪酬則為 376,405元。



政府提交立法會的回覆顯示，問責團隊已加薪1.8%（立法會文件）

新民黨立法會議員葉劉淑儀提出書面質詢，問及政府會否為主要官員增設約滿酬金，吸引及挽留優秀政治人才出任有關職位；促政府交代各層級政治委任官員過去十年的每月薪金水平。

行政長官李家超月薪接近四十七萬元。（政府新聞處）

三司加薪6880元至7380元不等

政制及內地事務局回覆指，2024年主要官員薪金較去年升1.8%，是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。三位司長加薪6880元至7380元不等，政府表示政治委任官員薪酬福利不包括房屋津貼、旅費津貼、子女教育津貼、約滿酬金、退休福利。

政府指是根據每年丙類消費物價指數的按年平均變動，調整問責官員薪金。（資料圖片）

副司長薪金逾38萬

政府指出，現時政務司司長、財政司司長、律政司司長經調薪後，每月薪金分別為41萬7330元、40萬3215元、38萬9580元。三位副司長亦加薪6790元，每月薪金為38萬2990元。

至於局長及特首辦主任，每月薪金為37萬6405元；副局長的現金薪酬定於局長現金薪酬的 65%、70% 或 75%，即由244，665元至282，305元不等；十九名政治助理的每月薪金則為131，740元。

政府表示，2016年檢討政治委任官員薪酬時提出政治委任官員薪金跟丙類消費物價指數的平均變動調整，方案獲得立法會財務委員會接納並沿用至今。政府會定期就政治委任官員薪酬安排作檢討。

12月3日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

計及本財政年度的最新估算，政府連續三年錄得逾千億元赤字。李家超之前被問到政府連續第三年赤字，減赤是否要從公務員減薪著手，會否覺得特首與問責團隊要帶頭「做返啲嘢」時，他說財赤增至1,000億元是因為賣地、樓市和股市印花稅、利得稅收入較預期少，加上要幫助經濟復甦，推出逆周期措施，包括維持工務工程開支、支援中小企、助企業過渡轉型期所需開支。