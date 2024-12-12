當公務員就是人生勝利組？手執鐵飯碗的人生　其實也有後悔、羨慕

公營機構和政府工一向被視為鐵飯碗，人人趨之若鶩。今日半宅職薯就和大家討論獲得鐵飯碗的人，整個事業旅程的心路歷程。



在事業穩定的背後，當公務員的你也有這種想法嗎？（按圖了解）



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剛畢業階段

鐵飯碗工，撇除那些不需大學大專學歷的工種，其實對於大部分畢業生來說並不易考。

一個年輕小伙子能夠在人生早早階段便可以保證安穩過一生，也享有較高的起薪點，生活壓力頓時消失，覺得天空海闊。

畢業後幾年

隨着年年加薪，你的收入會慢慢與讀書時代的朋友拉開距離，他們可能仍然在職場中浮浮沉沉，正在捱低薪金，前路茫茫。

而你呢？晉升階梯清晰，目標明確，收入穩定地比其他人高，在茶餐廳轉凍飲不需考慮，感覺超然。

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畢業後十年

你會開始和商業社會失去聯繫。而鐵飯碗的工對於從事外間工作規管嚴格，於是，你獲得加薪的唯一方法，就是升職！

你會發現外間所說，鐵飯碗工十分悠閒這說法十分難入耳。沒錯，對於無欲無求的人，他們的壓力確實比較輕。但對於力爭上遊的那一小撮人，你發現原來競爭非常白熱化，眾人都在爭奪有限的升職資源。

然後，你要工餘進修，去增加自己的升職機會。你會覺得，在鐵飯碗工世界尋求升職這條路，原來也毫不輕鬆。

畢業之後十幾年

你十分幸運，不需要好像其他人所說般成為最後一代。

你大概已經結婚生仔，有車，甚至有樓。隨着升職加薪，你開始過着中產的生活，即使人工月月清，你也毫無壓力，因為你知道你的工作非常穩定。

畢業之後二十幾年

當年讀書時代的好朋友，已經很少再和你接觸。你身邊的人，大多數都是鐵飯碗類別的人。

偶然你會遇見舊同學，當中有些確實仍一事無成。但你關注的，是那些捱了十幾年之後，今天飛黃騰達的那一小撮人。

你身為中產，但在中上產，甚至小富戶面前，你會安慰自己：「做這份工作雖然不能夠發達，但勝在夠穩定。人比人，比死人！」

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你是否接班人呢？

在這個歲數，你已經很清楚自己是不是被欽點的高層接班人。

如果你知道自己是高層接班人的話，你會繼續沉浸於工作之中，為成為高級領導階層奮鬥；如果你知道自己不會是高層接班人的話，你會選擇享受生活，並且給自己的子女最好的條件，把希望都寄予下一代。

人生回望

到了近乎退休的年齡，你可能做過幾件大事，足以令你在餘下的人生每天樂在其中的回憶。

但更有機會的是，你絕大部分時間都在做一些流水作業的事情。如果你要寫一本自傳的話，你發現，半頁紙已經寫完。

結語

記得我還在讀碩士的時候，有一課教授說：有外國研究顯示，一個人無論是當公務員還是在私人市場工作，他們一生收入的總和其實是差不多的。只不過公務員的起薪點較高，而私人市場加薪幅度大。

而我的想法是：鐵飯碗與私人市場工作的取捨，在於你是否有發達的慾望。當上了鐵飯碗工，等於放棄發達機會以換來安穩；當上私人工作，等於以前路茫茫換來發達機會。

如何取捨，那視乎你的性格。

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