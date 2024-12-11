鯉魚門海旁改善工程明年初完工　羅淑佩：商討拓水上的士新路線

新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（11日）首次以局長身份回答立法會議員質詢時表示，鯉魚門是香港熱門旅遊地點，政府已經進行海旁改善工作，公眾登岸設施及海濱長廊等設施，將在下月底完工，為旅客提供風景優美的特色路線，而登岸設施的落成將契機，會與水上的士營辦商商討，拓展至東九龍及港島東一帶的新路線。



羅淑佩首次以文體旅局局長身份回答議員口頭質詢（立法會直播截圖）

民建聯議員顏汶羽就政府如何推動鯉魚門的旅遊業發展提出口頭質詢，上周四上任的羅淑佩回應指，旅遊事務署自2020年12月開始，推動鯉魚門海傍改善計劃，包括建造登岸設施、發展海濱長廊及進行改善工程等，第一及二期工程包括興建新的觀景臺等已經完成，並已開放給公眾，餘下工程包括公眾登岸設施、防波堤及海濱長廊，預計下月底完工，屆時鯉魚門海濱休憩處及鯉魚門休憩花園等，將會結合鯉魚門鄉村風貌和海鮮美食，為旅客提供一條特色路線，同時讓地區團體舉辦活動，推進區內旅遊業進一步發展。

政府在鯉魚門建觀景台改善環境和設施（旅遊事務署網頁）

羅淑佩又表示，旅發局亦通過網站等，向旅客推廣鯉魚門的多元旅遊特色，文體旅局將繼續與各部門合作，推動具有本地特色的旅遊發展。

工聯會的陳穎欣認為遊艇旅遊有很大發展潛力，關注會否在欣澳發展遊艇旅遊。羅淑佩回應說欣澳有很好的海灣，政府會研究能否發展遊艇旅遊，但她指出欣澳在飛機航道下，需要研究如遊艇要在欣澳停泊過夜，會否有噪音等問題。

政務司副司長卓永興上月主持發展旅遊熱點工作組第一次會議。（政府新聞處）

政府早前成立由政務司副司長領導的「發展旅遊熱點工作組」上月召開首次會議。羅淑佩預計工作組會在明年上半年制定推進項目，重申政府將通過創新思維和更好地利用香港豐富而獨特的資源，將香港發展成為首屈一指的旅遊目的地，並開發具有本地和國際特色的旅遊產品，鞏固傳統旅遊的吸引力，落實「無處不旅遊」的概念。

羅淑佩又指，香港旅遊業正全速邁向復蘇，訪客人次逐步增長，今年首十個月共3670萬人次訪港，按年增加37%。