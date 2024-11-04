將軍澳新行人徑｜132區可行到鯉魚門　137區行上清水灣郊野公園

前年《施政報告》提出發展將軍澳第132區（將軍澳墳場對落）及第137區（將軍澳創新園以南）。當局日前向西貢區議會提交「經優化的造地建議」，決定將132區填海及削坡範圍由25公頃減少至20公頃；此外，原計劃興建的海上垃圾收集站將會取消。



當局同時宣布多項道路連接措施，包括在第137區研究興建全長約1.4公里的海濱長廊，連接至清水灣郊野公園；在第132區興建連接將藍公路花園的行人路，並研究第132區連接鯉魚門最好的走線，意味未來市民或可由鯉魚門徒步到將軍澳市區。



發展局擬在132區興建連接將藍公路花園的行人路，並研究連接鯉魚門最好走線。（發展局Facebook圖片）

發展局、規劃署、土木工程拓展署日前向西貢區議會提交文件，透露第132區及第137區的最新規劃。

當局在文件中表示，會改善調景嶺及鯉魚門之間的行人連接，包括興建將藍公路花園至第132區之間的行人路，並同時研究優化第132區及鯉魚門之間的連接及走線，供遊人遠足， 加強區內古蹟旅遊景點的吸引力。

（發展局Facebook圖片）

至於第137區，當局指會研究以山徑連接該區的海濱長廊與清水灣郊野公園的可行性以及其詳細走線，以提升附近自然景區的暢達性。

據發展局Facebook圖片，若132區兩項步行順利落成，未來市民便可徒步由鯉魚門走到132區，並可經此到達調景嶺以及將軍澳市區。

將軍澳第132區及第137區相關位置圖及平面圖



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132區填海及發展後，從維景灣畔望出去，會發現有一排建築物。（發展局Facebook圖片）

發展局決定將132區填海及削坡範圍由25公頃減少至20公頃，原計劃興建的海上垃圾收集站將會取消。