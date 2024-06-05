旅遊事務署「城市景昔」項目擴展至鯉魚門 手機應用程式增功能
撰文：黃梓霖
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旅遊事務署今日（5日）宣佈將「城市景昔」旅遊項目擴展至鯉魚門，以配合城市漫步和深度旅遊的新趨勢，同時亦已更新「城市景昔」手機應用程式的功能，市民能透過程式內的指定地點在電影取景場地現場重溫經典香港電影片段。
楊潤雄：會擴展至大坑及九龍城
港府近年致力開發不同景點，藉以推行香港旅遊，旅遊事務署所推出的旅遊項目「城市景昔」由今起，擴展至鯉魚門6個指定地點，市民和旅客能利用手機應用程式體驗香港古今。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示稍後更會擴展至大坑及九龍城，望以智慧旅遊豐富旅客的旅遊體驗。
手機程式加入電影元素 取景場地現場重溫經典片段
「城市景昔」手機應用程式的功能亦已升級，包括在自拍功能中加入濾鏡和短片錄製功能、歷史全景圖像的動畫升級至3D動畫等。項目亦在指定地點加入電影元素，可在取景場地現場重溫經典片段，目前已加入電影《毒舌大狀》，《梅艷芳》，《龍虎風雲》、《新不了情》及《無間道II：終極無間》。
「城市景昔」旅遊項目是由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院研發和製作，以3D建模，擴增實景（AR）和多媒體技術展現香港歷史全景圖像，藉以豐富市民與遊客的遊覽體驗。
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