特朗普下月履任　崔建春：不管出台甚麼政策　內地和香港能應對

特朗普下月20日宣誓就任美國總統，其對華的強硬態度備受關注。外交部駐港特派員崔建春被問及特朗普再上台後會否對本港營商環境帶來影響時，外交部駐港特派員崔建春對此回應稱，不管美國新一屆政府如何做，不管出台甚麼政策，相信今天的中國內地和香港，都有自信、能力和方法應對相關挑戰和困難。



外交部駐港公署特派員崔建春強調，不管美方出台甚麼政策，內地和香港也有能力應對。（資料圖片/梁鵬威攝）

另外，有美國議員最近再次提出更新「香港政策法」，更改香港的特殊地位，崔建春表示，不管對方說甚麼、做甚麼，他們都沒有權利干預中國內政，這是公理和國際法則。他又說這些議員沒有讀懂中國內地和香港，他們很多人都沒有來過香港，對香港不了解。

特朗普下月就任後的對華政策受關注（Getty Images）

崔建春說中方不會妥協，不會犧牲國家安全、發展和主權利益來迎合美國政客的觀點，強調今天的中國已經不是一百年前的中國。

特區政府邀請訪港的12個國家高級政府官員參訪團，今日（11日）在港最後一天行程，到訪外交部駐港特派員公署。崔建春表示，參訪團部分成員是首次來港，對香港充滿信心，亦驚訝香港的發展情況，包括基礎設施建設、高科技發展、環保措施、人工智能等，相信他們日後也會組織自己國家的代表團來港談生意，促進雙邊貿易合作。

崔建春又說，明年將會有其他參訪團來港，駐港公署和特區政府會「說好香港故事」，同時亦希望美國政客來港，多了解香港的真實情況。

行政長官李家超（第一排）於星期一（9日）與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面。（政府新聞處）

特區政府今次邀請贊比亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、斐濟、約旦、墨西哥、尼日利亞、南非、坦桑尼亞、巴布亞新幾內亞、馬來西亞，合共12個國家的駐華大使及外交部主管雙邊關係、經濟合作的司局長訪港。參訪團在港期間與特首李家超、政務司司長陳國基和財政司司長陳茂波等主要官員、立法會議員、廉政公署人員見面交流，並參觀西九文化區及科學園等。