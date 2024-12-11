警務處研用無人機助空中巡邏　鄧炳強：會確保操作安全及符私隱例

保安局局長鄧炳強表示，無人機應用技術在全球日趨普及，紀律部隊亦採取不同策略，進行形勢評估，在合適情況下應用無人機技術。他指，警務處正研究在放寬「超視距飛行」的前提下，引進自動巡邏系統，讓無人機按預設航線飛行，再以人工智能技術分析影像，執行全自動空中任務，以達致更佳的行動效能並進一步提升工作質素。



他強調，在發展無人機技術的同時，各部隊會在執行相關法例的過程中，實行嚴格控制和監管，確保無人機操作安全，並符合私隱條例。



保安局局長鄧炳強指，警務處正研究在放寬「超視距飛行」的前提下，引進自動巡邏系統（資料圖片）

鄧炳強今日（11日）在立法會大會上回應選委界議員鄧飛的質詢時指，消防處於2017年成立無人飛行器系統小隊，應用無人機協助滅火及救援工作、警務處於今年10月正式成立警察無人機隊，協助各總區執行警察飛行任務。截至今年11月，各紀律部隊已有共約800名獲民航處認可「進階等級」的無人機操控員。

警務處正研究在放寬「超視距飛行」的前提下，引進自動巡邏系統（Reuters）

鄧飛指，早前西九無人機表演因「電離層閃爍」天文現象導致沒辦法演出，關注紀律部隊使用無人機時，會否面對同樣問題。鄧炳強回應稱，在執法應用時，包括巡邏或救援行動，並非跟隨電腦程序，主要由操控員操控無人機，加上一般都是用一部無人機，即使使用兩部都不會兩部並排，所以對行動影響非常小，甚至沒有影響。