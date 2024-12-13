陳茂波：推動創科生態圈發展　政府明年率更多商務團出訪拓新市場

財政司司長陳茂波表示，政府為推動創科生態圈更蓬勃發展，除了更多支持本地初創科企，加強與大灣區城市的協作，亦很重視與國際市場的聯繫和交流。他預告，政府來年會率領更多商務代表團到海外訪問，希望促進更多合作和開拓新市場、新客戶的機會。



財政司司長陳茂波（右)今日（13日）出席「創科賦能 智慧醫療」手術機器人產業新趨勢研討會暨康諾思騰與香港中文大學醫學院合作備忘錄簽署儀式，。在香港中文大學醫學院院長趙偉仁教授（中）陪同下參觀展覽。（政府新聞處）

陳茂波今日（13日）出席「創科賦能 智慧醫療」手術機器人產業新趨勢研討會暨康諾思騰與香港中文大學醫學院合作備忘錄簽署儀式的致辭時表示，過去兩年多推出多項政策措施，包括「產學研1+」計劃，推動大學將科研成果轉化及商品化，又成立引進重點企業辦公室等，吸引包括人工智能大數據、生命健康科技等範疇的企業落戶香港。他又指，今年多次外訪時，也感受到外國投資者或企業，都對能解決實際痛點的新技術、新產品，特別感興趣，這也是引進新投資的重要部分。

他又表示，特區政府大力吸引人才，重視培育本地人才，並支持中小學推動STEM教育，由求學階段有更多機會接觸及了解創新科技。近年大學收生方面，報讀STEM課程的學生，3年來上升10%是可喜趨勢。

財政司司長陳茂波今日（十二月十三日）在「創科賦能 智慧醫療」手術機器人產業新趨勢研討會暨康諾思騰與香港中文大學醫學院合作備忘錄簽署儀式致辭。（政府新聞處）

陳茂波又指，中大醫學院與本地科技初創公司簽訂合作備忘錄，加強科研合作和人才培訓，會讓香港及大灣區的手術機器人領域提速發展，相信未來該領域的發展空間非常巨大，而投、產、學、研的緊密互動協作是關鍵所在，期待業界抓緊人工智能時代帶來的新契機，研發更多新產品新服務，為經濟賦能，為發展添動力。