前海論壇．創科｜推動新質生產力關鍵在於港深如何深化區域協作

12月6日，全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、對外經濟貿易大學聯合主辦第一屆「前海論壇」，其中一場分論壇以「打造深港科技創新引擎，共促新質生產力發展」作為主題討論，如何藉此推動新質生產力發展和區域協作。



中國南海研究院黨組書記、院長王勝以「深港總部經濟匯聚要素優勢，鑄就新質生產力發展高地」為主題進行了主旨演講。王勝表示，《前海總規》詳細規劃了前海的發展願景，到2025年，前海高端要素將進一步集聚，提速深港融合發展，引領深圳高質量發展。王勝院長建議聚焦深港合作重點產業領域建設總部經濟聚集區，包括建設深港海洋經濟總部聚集區、人工智能總部經濟聚集區、航天航空和低空經濟總部經濟聚集區、汽車總部經濟聚集區以及低碳經濟總部經濟聚集區。他還針對「深港總部經濟推動新質生產力發展方面的關鍵策略」提出建議，要探索全新的深港總部合作機制、深化深港跨境數據有序流動、促進深港金融體系互聯互通、完善國際人才服務體系、助力總部企業高水平走出去。

香港數碼港首席企業發展官朱美恩以「數碼港攜手前海推進大灣區創科發展」為主題進行主旨演講。朱美恩介紹，數碼港與前海的合作不僅是兩地之間的協作，也是深港科技創新引擎的一部分，他們的目標是打造一個促進新質生產力的生態圈，這不僅有助於深圳與香港的經濟增長，也會為大灣區帶來新的機遇。目前，數碼港與前海管理局將共同推進在人工智能、金融科技等方面的創新產業協同發展，加強海外的聯合推廣，拓展招商引資的合作渠道，以及支持政策協同創新方面的合作，並取得不錯成效。她表示，未來希望將數碼港與前海打造成為深港創新科技的新引擎，為大灣區的經濟注入新的活力。

思謀科技CEO沈小勇以「深港融合創新為大灣區高質量發展注入新動能」為主題進行分享。他表示，整合深港兩地在基礎科研、基礎設施、市場環境、應用場景方面的優勢，將對企業發展提供強大助力。思謀科技將著力於培養更多優秀的人工智能人才，夯實香港人工智能產業科研基礎，並與前海開展更多戰略合作，共同推動人工智能大模型創新在粵港澳大灣區廣泛應用。

天數智芯副總裁梁斌以「以算力激發數據活力，打造新質生產力強勁引擎」為題進行了分享，並希望協調統籌算力基礎設施建設，粵港區大灣區一體化算力服務平台，接入多個算力資源，發揮前海區位優勢，推動算力出口，直接服務香港企業需求。同時，希望聚焦金融、物流、工業製造、醫療、機器人等前海重點發展產業，打造公共服務平台，助推算力行業用戶的需求匹配，讓算力更加高效使用，全面提高生產效能。此外，系統得到科技金融支持，利用金融支持前海30條等政策，優化跨境股權投資，為AI企業提供資金支持，發展科技金融生態，提供信貸融資、直接融資、風險分擔等多元化金融服務。

近期，微眾銀行在技術創新的道路上又邁出了重要一步，其分布式數據傳輸國際標準項目已成功獲得IEEE SA的批準立項。該標準是可信個人數據攜帶領域的首個國際標準，是深港跨境數據驗證平台、粵澳跨境數據驗證平台及前海可信數據空間見證服務平台的底層實現方式，不僅標志著中國金融科技企業在國際標準化領域的進一步突破，也真正出海中必需的一步，也為國際跨境數據流動領域提供了中國路徑。

微眾銀行跨境科技負責人葉林松為論壇分享了這項成果的喜悅，並介紹了落地的三個案例。在粵澳兩地的政府支持下，落地了粵澳跨境數據驗證平台，目前這個平台已經覆蓋大灣區9+2城市里面的8+1，並且已經服務了超過18家以上的金融機構，5個業務場景，並且它也入選了中央網信辦的優秀案例，包括今年國家數據局數據大賽的廣東分賽的一些獎項。此外，微眾在深圳市網信辦和前海管理局的重點支持下，今年落地了深港跨境數據驗證平台，該平台的原理跟粵澳跨境數據驗證平台一脈相承，目前已經落地了4個場景，並且拿到了工信部包括國家數據局一系列的獎項。今年的11月份，前海也是發布了前海可信數據空間見證服務平台，此平台跟跨境數據驗證平台互相協同，可以解決數據跨境認。

未來微眾銀行將繼續推進粵澳跨境數據驗證平台，深港跨境數據驗證平台以及前海可信數據空間見證服務平台建設，努力打造成為粵港澳線上跨境數據領域的橋梁。此外，微眾也會基於前海及粵港澳大灣區的標準，推動在更多的國家跟地區之間落地這個基於DDPT分布式數據傳輸協議的一個案例，構建基於中國方案的跨境數據流通的一個事實標準。

當天還舉行了圓桌論壇，由香港嶺南大學副校長姚新教授主持，SXR科技智庫創始人及理事長徐亭、思謀科技聯合CEO沈小勇、CSDN董事長蔣濤、百川智能副總裁謝劍參與，著重圍繞前海怎麽加入高水平的國際科技合作、深港人工智能發展與合作究竟怎麽做進行了討論。