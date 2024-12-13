特首述職｜陳國基赴京見誰揭曉　明與李家超訪人力資源社會保障部

特首李家超今日（13日）正式向國家主席習近平述職，政務司司長陳國基昨（12日）公布今日也上北京，安排罕見，引外界揣測。李家超今晚在北京指，陳國基擔任港府「教育、科技及人才委員會」主席，適逢明日（14日）將拜訪的人力資源和社會保障部，擁有豐富相關經驗，因此陳國基會一起與相關領導會面。

被問到早前政府新任命兩名局長，李家超表示局長的任命必須經由中央同意，又指中央熟悉香港的情況。他並期望兩名新局長未來推行「真正落到地嘅措施」。



行政長官李家超（左）12月13日在北京向國家主席習近平（右）述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。圖示二人在會面前合照。（政府新聞處圖片）

陳國基今日前赴北京，被問到陳國基的相關安排，李家超在會見傳媒時透露，明日將與陳國基一同與人力資源和社會保障部的領導見面。

李家超解釋，剛剛在述職時，已特別強調河套將成為高端科技的示範區，包括引入藥物臨床試驗中心等，因此政府期望可培育教育及科技人才，以發展相關人才庫。

李家超述職，習近平坐於中央，李強等其他中央官員坐在習近平一側，安排與去年相同。（政府新聞處影片截圖）

人力資源和社會保障部擁豐富人才經驗 陳國基可一同交流

李家超續指，《施政報告》提到成立「教育、科技及人才委員會」，該委員會正由陳國基擔任主席，適逢人力資源和社會保障部擁有豐富的相關經驗，因此陳國基亦赴京與領導會面。

「所以當我同佢（陳國基）討論我哋會拜訪人力資源及社會保障部領導嘅時候，佢都好積極。咁所以我聽日會同埋佢一齊，去人力資源及社會保障部大家交流。」

李家超冀兩新局長發揮領導才能、做好解說工作、「措施真正落到地」

被問到早前政府新任命陳美寶為運輸及物流局局長、羅淑佩為文體旅局局長。李家超表示，局長的任命必須經由中央同意，又指中央熟悉香港的情況，因此述職時以重點匯報。

他說︰「我對呢兩位新局長當然予以好大嘅期望，希望佢哋發揮領導才能，解說工作做好，亦都希望政策方面有一啲創新求變嘅措施。無論在運輸及物流方面，同埋文化體育旅遊方面，真正創造新天地、新氣象，同埋真真正正可以落到地嘅措施。」