抵京會合李家超明晤人社部　陳國基：引進有助發展科研及領軍人才

政務司司長陳國基今日（13日）深夜抵北京會合正繼續述職行程的特首李家超，準備明天陪一同出席與人力資源和社會保障部的會面。他在社交平台發文稱，會牢記國家主席習近平對特區政府的囑咐，協助行政長官凝聚團結社會各界力量，以「八大中心」的戰略定位為優勢為基礎，靈活招才、育才、匯才，實現科技創新、產業創新，引進有助國家和香港發展的科研及領軍人才，為香港以至國家高質量發展、加快現代化強國建設作出更大貢獻。



政務司司長陳國基今日（13日）抵北京（政府新聞處）

陳國基抵達北京後發文指，行政長官今天下午在北京向國家主席習近平匯報香港當前形勢和特區政府的工作情況。他感謝習主席對行政長官和特區政府工作的充分肯定，以及一直對香港特區的關愛和支持。

他指，習主席在講話中強調改革和創新，本屆特區政府積極穩妥推進各領域改革，而行政長官在今年《施政報告》宣布成立由他領導的教育、科技和人才委員會，正正展現特區政府識變、應變、求變的決心。委員會從頂層統籌決策局推進教育、科技、人才一體化融合發展的工作，加快建設創新人才力量，為推動香港構建國際人才集聚高地作出努力。

陳國基今日（13日）主持委員會首次會議，表示委員會在制訂相關宏觀政策方向時，會以「八大中心」的戰略定位和優勢為基礎，實施人才鏈、創新鏈，與產業鏈和資金鏈一體部署，推動科技創新、產業創新以及人力資源供求一體化協調發展，靈活引入及匯聚不同界別的專項人才，構建國際人才集聚高地。

委員會未來一年會優化「一般就業政策」和輸入內地人才計劃，容許一定數量年輕而具備相關專業技術技能及經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種；檢視現行有關非本地畢業生留港／回港就業安排等。