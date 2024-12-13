教育、科技和人才委員會首開會　陳國基：靈活引入不同界別專才

新一份《施政報告》宣布成立教育、科技和人才委員會，領導委員會的政務司司長陳國基今日（13日）主持首次會議，表示委員會在制訂相關宏觀政策方向時，會以「八大中心」的戰略定位和優勢為基礎，實施人才鏈、創新鏈，與產業鏈和資金鏈一體部署，推動科技創新、產業創新以及人力資源供求一體化協調發展，靈活引入及匯聚不同界別的專項人才，構建國際人才集聚高地。



此外，委員會未來一年會優化「一般就業政策」和輸入內地人才計劃，容許一定數量年輕而具備相關專業技術技能及經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種；檢視現行有關非本地畢業生留港／回港就業安排等。



政務司司長陳國基主持教育、科技和人才委員會首次會議。（政府新聞處）

三大策略 吸納人才及解決配套問題

委員會將採取三大策略方向，增強政策系統性、整體性及協同性，統籌跨局推進教育、科技、人才一體化融合發展的工作，包括吸納優秀創科人才，引領科創產業改革定位和布局，借助深港創科園，發展成聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐；其次建立國際教育樞紐，打造和推廣「留學香港」品牌，提供人才支撐；及就香港產業戰略定位所帶來的轉變，優化人才計劃和服務，引進有助國家發展的人才，解決人才子女在港教育配套問題。

政務司司長陳國基（中）主持教育、科技和人才委員會首次會議。（政府新聞處）

會議上，委員會同意未來一年集中跟進和落實以下工作重點：

１.優化「一般就業政策」和輸入內地人才計劃，容許一定數量年輕而具備相關專業技術技能及經驗的非學位專才申請來港，投身人力極短缺的技術工種。

２.在優秀人才入境計劃增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港

３.檢討科技人才入境計劃，切合本港的創新科技發展

４.把握河套香港園區明年將進入營運階段的契機，及借助各項有助構建創科上、中、下游生態圈的措施，充分發揮「以產聚才」的作用

５.檢視現行有關非本地畢業生留港／回港就業安排，以及經人才入境計劃抵港的受養人子女的教育事宜。