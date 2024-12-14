澳門回歸25年｜習近平將訪澳門　賀一誠、岑浩輝：顯重視與支持

國家主席習近平將於12月18日至20日到澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特區。現任行政長官賀一誠和候任行政長官岑浩輝均表示熱烈歡迎和衷心感謝。賀一誠指是彰顯了中央對澳門的重視，岑浩輝則指體現中央的支持和關愛。



習近平（左）2019年偕夫人到澳門出席回歸20周年慶祝活動（澳門新聞局）

新華社公布中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將於18日至20日到澳門，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區消息後，賀一誠和岑浩輝分別發聲明表示熱烈歡迎和感謝。今次也是習近平2019年到澳門出席回歸20周年慶祝活動後，事隔五年再度到澳門。

習近平2019年抵澳門後發表講話（澳門新聞局圖片）

即將卸任的賀一誠指，習主席的親臨，不僅彰顯中央對澳門的重視，也充分體現了對澳門的關懷。站在中華人民共和國成立75周年、澳門回歸祖國25周年、橫琴粵澳深度合作區成立3周年的歷史交匯點，澳門正積極把握國家發展的契機，深化經濟適度多元，強化「一中心、一平台、一基地」的功能，進一步推動横琴粵澳深合區、大灣區建設，加快融入國家發展大局，為推進中國式現代化建設貢獻澳門力量。

候任行政長官岑浩輝也指，習主席來澳體現中央對澳門的支持和關愛，意義重大。澳門回歸祖國25年以來，「一國兩制」得到成功實踐，澳門社會發展取得矚目成就，在中央政府大力支持下，新一屆特區政府將團結和帶領澳門社會各界奮發同行，持正革新，不斷開創具有澳門特色的「一國兩制」實踐新局面，推動澳門繁榮穩定發展。