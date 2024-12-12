澳門回歸25年｜候任特首岑浩輝研設引導性產業基金　推動經濟多元

下周五宣誓履任的澳門候任特首岑浩輝表示，經濟適度多元發展5年規劃 (2024-2028年)具完整和針對性，新一屆政府首先統籌和檢視如何按部就班落實規劃，同時主動作為，考慮成立如科技發展或文旅等的引導性產業基金，吸引資金和創造投資環境，推動經濟多元化發展，並研究將澳門打造成珠江西岸貨運中心等。



岑浩輝。（廖雁雄攝）

澳門下周五（20日）迎來回歸廿五周年紀念，岑浩輝當日會在國家領導人見證下宣誓就任澳門第六任行政長官。岑浩輝接受訪問時指出，澳門發展過程中仍有許多問題需要解決，社會和居民對新一屆特區政府提出很多要求，包括希望提高管治能力、水平和效率，及回應社會各方面發展需要。他以改善養老和精準扶貧工作舉例，認為需進一步完善社會保障體系，將福利向弱勢群體和低收入群體傾斜。

岑浩輝在參選政綱中提出對澳門的四大願景（資料圖片）

期望團結各界實現政綱四大願景

他指，參選政綱提出打造「法治澳門」、「活力澳門」、「文化澳門」、「幸福澳門」的四大願景，在中央政府支持和「一國兩制」的優勢下，無論從政治、經濟、財政、社會或民情上，都具條件實現四大願景，他希望團結社會各界人士助力推動。