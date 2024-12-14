特首述職｜李家超偕陳國基見人社部　就教育科技人才一體融合交流

正在北京進行最後一天述職行程的特首李家超，今日（14日）早上偕同昨晚深夜抵京的到政務司司長陳國基，一同拜會人力資源和社會保障部，並與部長王曉萍會面，就特區政府在教育科技人才一體融合發展和推動香港成為國際高端人才集聚高地等議題交換意見。李家超今日下午啟程返港。



李家超（左）和國家人力資源和社會保障部部長王曉萍（右）合照。（政府新聞處）

李家超昨日向國家主席習近平述職後，晚上見記者時說，《施政報告》提出成立「教育、科技和人才委員會」，希望可以一體化融合發展，而人力資源社會保障部在有關方面具豐富經驗，因此擔任「教育、科技和人才委員會」主席的陳國基亦參與會面。

李家超在今早的會面中，向王曉萍部長介紹了成立「教育、科技和人才委員會」的理念和背景，源於國家主席習近平今年在全國教育大會發表的重要講話。習主席指出要一體推進教育發展、科技創新、人才培養。陳國基則在會上匯報委員會的工作方向，將以香港在國家「十四五」規劃支持下的「八大中心」戰略定位和優勢為基礎，推動科技創新、產業創新以及人力資源供求同軌協調發展。

李家超：香港積極吸引多元人才來港

李家超指特區政府重視培育本地人才，同時積極吸引多元人才來港就業及定居。特區政府在2022年底優化各項輸入人才入境安排，截至上月底已批出超過26萬宗申請，逾17萬名人才已抵達香港，壯大香港人才庫。他感謝人力資源和社會保障部一直支持特區政府，希望共同服務國家人才強國戰略，為以中國式現代化全面推進強國建設作出更大貢獻。

李家超昨晚見傳媒時表示，今日會與人力資源和社會保障部的領導見面，指《施政報告》中成立教育、科技和人才委員會，而委員由政務司司長陳國基出任主席。李表示，人力資源和社會保障部在這方面是有經驗，香港不單是培育人才，還要教育、科技和人才共同融合去發展人才庫。他表示，當他和陳國基討論會拜訪人力資源和社會保障部的領導時，陳很積極，故會一起到人力資源和社會保障部作交流。

國家人力資源和社會保障部部長王曉萍（左）今年五月來港時，曾與李家超見面（政府新聞處）

陳國基（左）2023年訪京時，也曾拜會王曉萍（政府新聞處）

陳國基昨日在本港主持教育、科技和人才委員會首次會議，晚抵京後在社交平台發文，指委員會會從頂層統籌決策局推進教育、科技、人才，一體化融合發展的工作，加快建設創新人才力量，為推動香港構建國際人才集聚高地作出努力。