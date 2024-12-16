立會三年過83法案較上屆多近五成　李慧琼：愛國者治港的積極景象

撰文：何夏怡
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立法會內務委員會今日（16日）舉行年度總結記者會，內會主席李慧琼指，今屆立法會在首三年共通過83項政府法案，較上屆多27項，是「愛國者治港」原則落實後的積極景象。本屆立法會將步入最後一年會期，她呼籲立法會議員積極履職，在維持高效議政和審慎研究立法建議之中取得平衡，理性、務實監督行政機關。她亦寄語官員要做好解說，盡早提交法案，早日落實施政。

至於財政司司長陳茂波預告本年度財赤高約1000億，輿論開始討論公務員應凍薪或甚至減薪。內會副主席陳健波對此認為要審慎處理公務員薪酬問問題，因為會連帶市民減薪，進而減少消費、影響經濟發展。

李慧琼（右）與陳健波總結立法會內會過去一年工作（何夏怡攝）

本屆立會首三年通過87項政府法案　較上屆多近5成

李慧琼在記者會上回顧立法會本年度的工作。她指，今年三月全票通過落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》，是行政和立法團結一致、良性互動的最佳寫照，亦表明特區政府和立法會完成歷史使命，有效保障國家安全。

李慧琼（何夏怡攝）

她強調，本屆立法會任期首三年共計通過83項政府法案，比上屆立法會多27項近五成，是「愛國者治港」原則落實後，立法會得以擺脫終日的政治爭拗漩渦，展現出積極有為的新景象。

今年內會舉辦4次前廳交流會，較去年7次為少，被問及原因及會否影響議員與官員的交流，李慧琼強調還有其他交流方式，例如公開議會和議員辯論，有時議員會直接電聯或致信政府解決問題；而今年的前廳交流會，她認為有積極成果，議題亦十分廣泛，包括地區治理、青年發展、數字經濟等。

陳健波（何夏怡攝）

陳健波指公務員減薪會有連帶作用

早前財政司司長陳茂波指本度財政赤字將由原先預計約480億元增至約1000億元，被問及內會如何看待政府用錢、公務員應否減薪，陳健波認為當務之急是「搞好經濟」，市民如果對經濟沒信心，就不會消費，而他相信隨著政府刺激經濟、人才來港，情況會越來越好。

陳健波強調，公務員減薪有連帶作用，意味著普通市民都要相應減薪，所以要小心處理。「大家錢都少咗，更加少錢去消費，咁經濟咪更差？唔好以為減（公務員）自己唔使減，不如想下刺激經濟、促進消費。」李慧琼贊同陳健波說法，並續指公務員減薪要仔細研究，小心連鎖效應，如影響公務員士氣。

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