聖誕節｜半島酒店及太古廣場現打卡潮　旅客：我的媽呀，那麼多人

聖誕誕即將到來，本港聖誕氣氛熱鬧，不少商場、大廈都放置聖誕裝飾，吸引市民及旅客前往打卡。其中尖沙咀半島酒店外牆的CHANEL禮物結裝飾，登上小紅書打卡熱點，今日（15日）下午不少人站在酒店對出安全島打卡，與過路人士混在一起，十分擠迫。



位於金鐘太古廣場的聖誕老人屋裝飾也上了小紅書，傍晚有逾百人圍着它集打卡，有市民要排隊輪候時10分鐘，才成功走到靚位拍照，排隊人龍中不時有遊客說「我的媽呀，那麼多人」。中環The Henderson行人天橋變身金色長廊，成為今年新聖誕打卡點。



掛上巨型CHANEL裝飾的半島酒店更成為內地社交媒體小紅書用户間廣傳的打卡熱點。（洪戩昊攝）

在入夜後，半島酒店外牆的巨型CHANEL裝飾亮燈，另有市民及遊客拍照。（洪戩昊攝）

市民遊客在安全島拍攝半島酒店CHANEL禮物結裝飾 過馬路行人移動緩慢

掛上巨型CHANEL禮物結裝飾的半島酒店成為小紅書打卡熱點。今日下午，到場拍照的人把酒店門外、梳士巴利道兩側的行人路擠得水洩不通，更有不少人走到梳士巴利道安全島上拍照，十分擠迫；過馬路行人移動緩慢，令現場車輛不斷響號，情況混亂，更有人直接繞過安全島過路。

廣州、深圳旅客專程南下感受聖誕氣氛

來自廣州的彭小姐亦是專程南下感受聖誕氣氛，除了半島酒店外，還去了海港城及中環廣場。她指現場人流雖多，但仍能找到地方拍照。除了拍照外，她的另一目的為買即影即有相紙，「廣州也有，但在這裏（香港）買更划算，品質也更好一點點。」即日來回的她預計，全日在港花費不多於1,000元。

彭小姐。（洪戩昊攝）

來自深圳的龍小姐今日專程南下感受聖誕氣氛，她就是從小紅書得知半島酒店有巨型CHANEL裝飾而特地到場拍照。她平時也會來買化妝品，因為香港選擇較多，但她沒有申請「一簽多行」，因為她周末才來，「沒有特定頻率。」

同在尖沙咀的海港城每年也有聖誕裝飾，亦是另一個打卡熱點。（洪戩昊攝）

同在尖沙咀的海港城每年也有聖誕裝飾，亦是另一個打卡熱點。但今日下午，現場明顯不及半島酒店外擠迫。（洪戩昊攝）

同在尖沙咀的海港城每年也有聖誕裝飾，亦是另一個打卡熱點。但今日下午，現場明顯不及半島酒店外擠迫。來自惠州的盧小姐同樣是即日來回，被海港城的聖誕氣氛吸引而到場。她表示，來港主要是拍照，購物是其次。

太古廣場聖誕老人屋登小紅書打卡熱點 江蘇旅客：覺得很可愛

金鐘太古廣場的聖誕老人屋裝飾亦是打卡熱點之一，傍晚聚集逾百市民及遊客在外圍打卡。排隊隊伍中，不時有遊客說「我的媽呀，那麼多人」。

來自江蘇的張先生今到港旅遊，他來港前已在小紅書「做好攻略」，見到有人推介這個打卡裝飾。他指香港聖誕氣氛濃厚，內地的打卡裝飾往往較商業化，常常在上面加入一些品牌的名字，「香港就純粹很多、好看很多，而且它這個裝置還會動，就覺得很可愛。」

他表示，此行主要以打卡為目的，由於今日天氣欠佳，故主要在室內打卡。未來幾日會再去堅尼地城拍照，以及在中環乘搭觀光巴士。至於來港預算，他指沒有計算過，「反正玩得開心就好了，錢沒有特別去計。」

楊小姐今日排了十分鐘，才成功與大型裝置打卡。（賴卓盈攝）

本港居民楊小姐今日亦特意帶同小朋友來太古廣場打卡，她留意到今日多了很多外國及內地遊客，形容商場今日人流眾多，「真係人山人海，我工人姐姐都有自己嚟打卡。」她需要排隊十分鐘才能與大型裝置打卡。

楊小姐的家人指，打卡裝置吸引不少遊客「嚟行下，帶旺個商場」。他認為遊客增多不失為一件好事，「作為一個商業社會，係需要做啲嘢吸引下外來遊客。」