無正面回應公務員減薪緩財赤　李家超：財政司積極訂開源節流項目

政府將會連續三個年度錄得財政赤字約1000億。行政長官李家超今日（17日）行會前見記者，再被問到公務員會否減薪及縮減編制，以應對財赤時間，並沒有正面回答，只重申2025年度《財政預算案》公眾諮詢剛在星期日展開，歡迎各界提出意見，又指財政司司長會在開源節流方面積極制訂一些項目，盡量做一份好的預算案。他重申應對財赤，政府會開源節流、開拓新增長點提高本地生產總值，令政府收入增加。



李家超指政府會開源節流。（梁鵬威攝）

無正面回應公務員減薪及縮編

被問及赤字高達千億元，政府對公務員減薪或縮減編制有什麼看法，李家超表示，財政預算案諮詢已經展開，歡迎公眾提交意見。他指，政府會審慎研究意見背後的理念和數據，平衡整體利益。

李家超認為，處理財赤問題的主要方法是開源節流，令每一個行業受惠的同時，增加政府收入，促進本地經濟發展，並表示財政司司長陳茂波會積極制定措施做到開源節流，按照實際情況製作優質的財政預算案。

外界建議公務員減薪以節流。

李家超預料聖誕及元旦等旅遊旺季會刺激消費。（梁鵬威攝）

李家超鼓勵零售業改革創新 把握網購機遇

李家超隨後詳細陳述對本地生產總值的看法，分別從投資、消費、出口三方面解讀。投資方面，李家超表示，政府會繼續確保900億元的投資；雖然私人投資現時比較審慎，但相信整體在國家政策協助下和港府施政下，會逐步見到成效。

消費方面，李家超說，旅遊帶來的成果理想，尤其是深圳「一簽多行」恢復及拓寬後，來港人流大量增加，同時東南亞旅客市場也有增加，恢復到疫情前水平。他說，很多行業都提及，近日營業額增加一成到兩成，他相信在聖誕及元旦的旅遊旺季，會繼續上升。

李家超亦指出主流消費模式轉為網購，十月零售業數字的網絡銷售數字有上升，業界應掌握網絡銷售機遇，致力提升服務質素、吸引新顧客。他總結說，雖然客觀環境在變，但香港還有很多方法做到改革創新。

出口方面，他提到數字保持正增長，目前三季生產總值升2.6%，勢頭可嘉。