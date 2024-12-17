政府放棄推動採用智能投票箱　續用選票檢測機供選民自願使用

政府昨日（16日）向立法會介紹擬於選舉中引入「智能投票箱」，引起部分議員質疑，特首李家超今早（17日）出席行政會議前被問及引入「智能投票箱」會否剝削選民投白票的權利時指，政府很重視意見，會確保投票時順利進行。政制及內地事務局發言人晚上表示，在聽取議員意見和社會聲音後，決定在稍後的選舉安排中，如有需要將繼續使用選票檢測機供選民自願使用，而不推動智能投票箱的應用。



發言人強調，原擬在選舉中引入「智能投票箱」的原意是協助選民確認其填劃的選票無誤，以進一步保障他們的投票權利。



政府擬於明年首季向立法會提交《完善選舉安排（綜合修訂）條例草案》，包括建議於合適情况下，在個別選舉或界別引入「智能投票箱」。該類票箱配備選票檢測功能，若發現選票或屬無效會提醒，當局認為有助減少問題票和無效票，令點票更暢順。

不過，此舉在昨日（16日）的立法會政制事務委員會上引起關注，有議員擔心票箱若有檢測功能，會剝削市民投白票及廢票的權利，形同強制驗票，也有議員關注會否構成私隱問題。

李家超指政府會確保投票暢順（梁鵬威攝）

特首李家超今日（17日）出席行政會議前被問「智能投票箱」會否剝削選民投白票的權利？他回應指，政府很重視意見，會確保投票時順利進行，令每位投票人士覺得經歷順暢。

選委會界別選舉曾用光學標記閱讀機 選民使用屬自願

翻查資料，2021年立法會選舉委員會界別選舉，當時選舉事務處委托承辦商開發一套選票檢查及點算系統，利用光學標記閱讀技術進行電子點票。

由於選舉委員會界別的選民投選候選人的數目，不能多於或少於40名候選人，否則有關選票會被視為無效而不予點算。為此，選舉事務處會在選舉委員會界別的投票站，裝設光學標記閱讀機，以協助選民檢查選票上所選取的候選人數目，是否與選委會界別須選出的議員數目相同。選舉事務處表示，光學標記閱讀機絕不會紀錄或點算選民在其選票上的選擇，而選民是否使用上述閱讀機純屬自願。