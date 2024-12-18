澳門回歸25年｜習近平：與各界廣泛深入交流　共商澳門發展大計

國家主席習近平伉儷乘坐的專機在今日（18日）下午大約四時降落澳門國際機場。習近平在機場發表簡短講話，指二十五年來，具澳門特色的「一國兩制」實踐展示勃勃生機、獨特魅力，國家發展日新月異、勢不可擋，澳門發展厚積薄發，未來可期。他相信，只要充分發揮「一國兩制」制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能夠創造更加美好的明天。



習近平又指，澳門是祖國的掌上明珠，他一直惦念這裡的發展和全體居民福祉，接下來幾天會走一走、看一看，與各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。



習近平抵澳門後發表簡短講話（香港01直播截圖）

習近平稱未來幾年會與澳門各界深入交流（香港01直播截圖）

習近平專機於下午四時許降落澳門機場（香港01直播截圖）

習近平：每次到美麗的澳門都十分高興

習近平乘來的專機在下午四時零七分降落澳門機場。他在機場發表簡短講話，指每次來美麗的澳門都感到十分高興，這一次是來和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國二十五周年，看看這幾年澳門的新發展、新變化。在此，代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候、良好祝願。

習近平與夫人彭麗媛步出機艙（香港01直播截圖）

習近平與夫人彭麗媛抵澳門（香港01直播截圖）

習近平：澳門發展厚積薄發、未來可期

他表示，二十五年來具有澳門特色的「一國兩制」實踐具體舉世公認的成功，展示勃勃生機、獨特魅力，國家發展日新月異、勢不可擋，澳門發展厚積薄發、未來可期，這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲。他相信，只要充分發揮一國兩制制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能夠創造更加美好的明天。

習近平指出，澳門是祖國的掌上明珠，他一直惦念這裡的發展和全體居民福祉，接下來幾天會走一走、看一看，與各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。

習近平與候任特首岑浩輝握手，賀一誠和何厚鏵也在場（香港01直播截圖）

港澳辦主任夏寶龍（左三）也在迎訝習近平行列內（香港01直播截圖）

夏寶龍在機場迎接習近平

到場迎接習近平伉儷的包括中央港澳辦主任夏寶龍、澳門現任特首賀一誠、候任特首岑浩輝、現任全國政協副主席的首任特首何厚鏵、中央駐澳門機構代表和澳門政府的主要官員等。習近平在澳門三日期間，暫時已知行程包括出席明晚的晚宴和文藝晚會，星期五（20日）早上出席澳門回歸廿五周年慶祝活動及第六屆政府就職典禮。